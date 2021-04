Il a une tête rembourrée géante, des joues rouges parfaitement rondes et un bobbletail, et il marche de Los Angeles à San Francisco. Jesse Larios dit qu’il ne sait pas exactement ce qui l’a inspiré à s’habiller comme le personnage qu’il a nommé Bearsun et à commencer le voyage de plus de 644 km, mais il est satisfait de l’attention que le déménagement a reçue. «C’était une décision impulsive à coup sûr. Je n’ai pas planifié ça », a déclaré le joueur de 33 ans dans le costume marron et blanc qu’il a conçu.

Le voyage que Larios a commencé le 12 avril s’est transformé en quelque chose de plus grand, attirant des fans de partout.

Larios a ouvert un compte GoFundMe, qui, mercredi, avait levé 7 100 $. En arrivant à San Francisco, il a déclaré qu’il prévoyait d’organiser un vote en ligne pour déterminer où donner l’argent.

«Je veux juste aider les gens», a déclaré Larios.

Larios a fait des arrêts en cours de route pour dormir et manger, mais pas grand-chose d’autre. Il se rend dans les stations-service pour prendre ses repas et faire le ménage, et il dort à l’intérieur de la combinaison partout où il se trouve à la fin de la journée. Le voyage a déjà pris plus de temps que prévu, mais il a déclaré qu’il n’était pas pressé.

Au lieu de cela, il marche, apprécie les vues qu’il publie sur Instagram et s’inspire du voyage et de toutes les personnes qu’il a rencontrées en cours de route.

«Tout a été assez sauvage, pour être honnête», a déclaré Larios. «Cela m’inspire à faire de nouvelles choses. Cela apporte de nouvelles idées. Cela alimente ma créativité. Cela aide beaucoup et ça fait du bien aussi.

