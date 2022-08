Un homme marche avec désinvolture le long de la voie du métro de Delhi alors que la foule crie d’en bas

Dans peut-être un exemple ultime (et dangereux) de «jugaad» Desi, un homme a été vu marchant le long de la voie du métro à la station de métro Nangloi de Delhi. La vidéo est devenue virale après avoir été partagée sur Instagram par un certain Amir Khan. Dans le clip, une immense foule de spectateurs pouvait être vue rassemblée en dessous, sifflant et criant. L’homme au-dessus, cependant, ne s’en soucie pas et continue son chemin avec désinvolture. La station Nangloi est située sur la ligne verte du métro de Delhi et se situe dans le district de West Delhi.

Bien qu’il s’agisse d’un coup potentiellement dangereux, les utilisateurs d’Instagram pourraient être vus en train de faire des blagues. “Faites toujours votre propre route”, a écrit l’un d’eux. “La légende dit qu’il marche toujours”, a commenté un autre. “Juste des choses à l’ouest de Delhi”, a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Dans une autre cascade de ce type, un homme a conduit son autorickshaw sur un pont au-dessus de l’autoroute très fréquentée Mumbai-Ahmedabad pour traverser les voies, dont une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux alertant la police de l’acte.

Selon une étude de la vidéo, l’incident a eu lieu à Virar dans le district de Palghar du Maharashtra et des efforts étaient en cours pour attraper le conducteur, a déclaré le responsable de la police de Mira-Bhayander-Vasai-Virar (MBVV).

Bas yahi dekhna baaki tha ! pic.twitter.com/wuAZvBy5fh — Routes de Mumbai 🇮🇳 (@RoadsOfMumbai) 19 août 2022

Dans une autre cascade, une vidéo d’un banlieusard appliquant la force pour ouvrir les portes palières de la plate-forme (PSD) de la station de métro Dahisar est récemment devenue virale sur Internet. Dans le clip, on voit un inconnu essayer de se libérer par une porte installée pour la sécurité et la sûreté des voyageurs. En quelques secondes, les alarmes attachées à la porte se sont déclenchées, signalant un feu rouge en cas de danger. L’ensemble de l’événement a provoqué des perturbations car les employés de la Maha Mumbai Metro Operation Corporation Limited (MMMOCL) ont dû arriver sur les lieux pour résoudre le problème.

L’incident s’est produit le dimanche 7 août vers 18 h 24 dans la soirée. Lorsque les fonctionnaires sont arrivés sur les lieux, ils ne connaissaient pas la cause principale du déclenchement soudain de l’alarme. Cependant, lorsque les images de vidéosurveillance de la plate-forme ont été examinées pour déterminer le problème, la vidéo de l’homme inconnu est apparue au premier plan. Les images de l’inconnu ont également été partagées par un utilisateur de Twitter.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici