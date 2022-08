Un homme marchant à 2000 pieds au-dessus du sol sur des marches en métal fera battre votre cœur

La vie est une aventure. Et nous, en tant qu’êtres humains, aimons un coup d’adrénaline de temps en temps. Nous faisons des randonnées en montagne et essayons des sports d’aventure même si nous avons le vertige. Mais nous nous assurons généralement que nous sommes absolument en sécurité dans la réalisation de la tâche audacieuse. Mais il y a des casse-cou qui ne se soucient pas de la hauteur et qui peuvent tout faire pour cette poussée d’adrénaline. Une de ces personnes a fait trembler le cœur de tout le monde en marchant à une hauteur de 2 000 pieds au-dessus du sol.

OMG!! Très effrayant😰 pic.twitter.com/U9C7jBorEh — Les gens sont géniaux (@Osmpeoples) 8 août 2022

Un compte Twitter du nom de “People Are Awesome” a partagé une vidéo d’une personne marchant à une hauteur de 2 000 pieds au-dessus du sol en Suisse avec la légende “Omg !! Très effrayant”. La vidéo de 13 secondes montre la vue de la première personne sur la marche à cette hauteur. Bien qu’il ait un harnais autour de lui pour éviter tout accident, les marches ne sont que des poignées métalliques sortant du terrain rocheux. Même les cœurs les plus courageux paniqueraient après avoir vu la personne marcher sur ce chemin dangereux. Un faux pas et la personne s’effondrerait jusqu’à la mort.

La vidéo est devenue virale sur Twitter et compte plus de 1,69 lakh vues et plus de 3000 likes. Postée le 8 août, la section commentaire de la vidéo révèle que ce trek s’appelle la Via Ferrata. La Via Ferrata est longue de 2,2 kilomètres et dure environ 3 heures. Il commence à Murren et se termine à Gimmelwald. Le terme Via Ferrata en allemand est appelé “chemin de fer”.

Via ferrata menant de Mürren à Gimmelwald (une via ferrata (Klettersteig en allemand)terme utilisé dans la communauté d’escalade qui se traduit par ‘Iron Path’.). Longueur : 2,2 KM / 1,4 Miles.Durée : 3 Heures. Coût : Gratuit (en plus du matériel nécessaire). La via ferrata est à vos risques et périls. pic.twitter.com/vvlXBRX7JU – Chevalier noir (@iamshinerk) 5 août 2022

Je deviens nerveux en me penchant sur la vitre et en regardant du deuxième étage d’un centre commercial Je n’ai jamais demandé à être aussi faible — Semble normal (@socmediafailure) 9 août 2022

Un autre commentaire disait: “Je deviens nerveux en me penchant sur la vitre et en regardant du deuxième étage d’un centre commercial, je n’ai jamais demandé à être aussi faible”. Beaucoup d’autres ont commenté qu’ils avaient peur des hauteurs et que cette randonnée de 2 000 pieds de haut et de 2,2 kilomètres de long de la Via Ferrata n’est pas du tout une tâche facile.

