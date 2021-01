Un couple amoureux du pot de Géorgie a tenté de cacher de la marijuana en la mangeant lors d’une poursuite en voiture à grande vitesse avec des flics. Les autorités ont déclaré avoir trouvé le duo en train de prendre des mesures extrêmes pour détruire les preuves dimanche soir. WAGA-TV a rapporté que le passager de 22 ans dans la voiture mangeait un sac d’herbe avant que le véhicule ne soit dépassé par les autorités policières dans la banlieue d’Atlanta de Carrollton.

Brian Turner, 22 ans, accusé d’avoir mangé de la marijuana, avait la compagnie du chauffeur de 23 ans, Whitney Bailey. La femme au volant a adopté une approche différente de celle de Brian car elle aurait caché de la marijuana dans une «cavité corporelle» non spécifiée.

Une porte-parole de la police a déclaré au local Affilié Fox WAGA-TV que la femme a ensuite été emmenée à l’hôpital pour se débarrasser de la marijuana de son corps. L’effort conjoint du duo en fuite pour cacher toute preuve est parti en fumée peu de temps après, a informé la police.

La poursuite a commencé après que le propriétaire d’une berline Nissan a signalé à la police qu’il avait prêté à Bailey sa voiture qui a refusé de la rendre. Pour interroger le conducteur, les flics ont suivi et ont arrêté la voiture. Au début, Bailey s’est arrêtée, mais a immédiatement conduit la police à une poursuite sauvage alors qu’elle partait. Lorsque les agents se sont approchés de la voiture et ont vu Brian, qui était assis sur le siège passager, ils ont trouvé de l’herbe dans sa bouche et partout sur ses vêtements. L’incident a été filmé sur la caméra du tableau de bord d’un agent. Les images montrent Bailey conduisant dans la mauvaise voie et exécutant des panneaux d’arrêt. Sa vitesse sur les routes sinueuses locales a dépassé les 80 mi / h, ont déclaré les autorités. La poursuite a finalement pris fin lorsque des policiers ont boxé dans la voiture et ont arrêté le couple sans plus tarder.

Les deux suspects ont été arrêtés et ont été giflés de multiples accusations. Whitney a été accusée de vol criminel alors qu’elle volait la voiture à un ami. Elle est également accusée d’avoir échappé à un policier, de conduite imprudente et d’autres infractions au code de la route. Brian, en revanche, a également été accusé de vol. Selon les archives en ligne du bureau du shérif du comté de Carroll, il est également accusé d’entrave délibérée aux autorités chargées de l’application de la loi et de violation de probation. Les dossiers en ligne pour le moment indiquent que le couple était toujours détenu sans caution à la prison du comté de Carroll.

Sur une note supplémentaire, lorsque le couple accusé a été emmené au poste et a fait l’objet d’une enquête, il a été constaté qu’il y avait quelques mandats d’arrêt en cours pour Brian et Bailey.