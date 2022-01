Un homme malais pratique la RCR sur un chat sauvé d’un bâtiment où un incendie s’est déclaré

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

La vidéo partagée est devenue virale sur Internet. L’officier des pompiers faisait continuellement la RCR au chat en mettant sa bouche dans la bouche du petit chat. Mais à ce moment-là, la fumée avait rempli sa poitrine et le chat ne pouvait pas survivre.

La vidéo a été partagée sur Facebook sur une page, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak. Dans la vidéo, on peut voir un chat dans un état inconscient. On dit que le chat a été pris au piège dans le feu. Le chat a été sorti en toute sécurité d’une manière ou d’une autre. Mais même après avoir été secouru, il n’a montré aucun mouvement.

Une vidéo déchirante d’un pompier pratiquant la RCR sur un chat devient virale sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, la vidéo provient de Miri, en Malaisie, et le pompier donnant la RCR au chat est PB Mohammad Ainli Akhbar.

