Un homme lutte contre un requin mangeur d’hommes à New York, la vidéo devient virale

Une vidéo a capturé un homme aux prises avec l’une des créatures marines les plus dangereuses connues de l’humanité. Provenant de Fire Island à New York, le clip montre un homme tirant le requin avec sa queue pendant que le poisson tente de retourner dans l’eau.

Le mangeur d’hommes s’est échoué à Smith Point Beach. Selon des témoins oculaires, l’homme, qui n’a pas été identifié, pêchait lorsqu’il a attrapé un requin. Alors que dans la vidéo, il semble que l’homme essaie d’empêcher le requin de retourner dans l’eau, il essayait en fait de décrocher le poisson.

«Il avait pêché et attrapé le requin par accident. Il essayait de le décrocher et de le couper », a déclaré Emily Murray, l’une des passantes à la plage, au New York Post. Jetez un œil aux images et au clip qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux, ici :

Après que l’homme ait réussi à tirer le requin vers le rivage, il a été aidé par un autre gars avec qui il a finalement libéré le requin.

L’incident a fait surface lorsque les plages de New York, y compris la plage de Smith Point, étaient en état d’alerte maximale. Depuis juin, les observations de requins sont devenues plus fréquentes avec de multiples rapports d’attaques de requins signalés par les autorités. Selon un rapport d’Associated Press, des espèces comme le Sand Tiger, Sand Bar et Dusky Sharks sont parmi les plus fréquemment observées sur les plages de New York.

On pense que divers facteurs contribuent à la flambée des observations de requins. L’un d’eux est la législation adoptée à New York qui vise à protéger le menhaden de l’Atlantique, un type de poisson, qui est la principale source de nourriture pour des espèces telles que les dauphins, les baleines et les requins. Bien qu’elles constituent une menace pour la vie humaine, les observations de requins sont considérées comme un signe positif, car elles suggèrent que l’écosystème se rétablit.

