Un homme loue une chambre avec balcon pour Rs 24 000 par semaine à Sydney

Combien vous attendriez-vous à ce qu’une personne paie pour un balcon, même pas une vraie maison, pour se loger ? Très probablement rien. Mais ce propriétaire de Sydney a annoncé que son balcon était une chambre disponible à la location. Et cela aussi, pour 300 $ par semaine (Rs 24 000 environ). Selon un rapport de Sky News, le propriétaire demande un loyer de 300 $ par semaine pour son balcon recouvert d’une bâche, situé dans le CBD (Central Business District) de Sydney. Le rapport indiquait que le propriétaire avait annoncé le balcon transformé en “chambre privée” sur un groupe Facebook pour les locations à Sydney. Tout en révélant l’emplacement de la chambre, qui se trouve dans l’immeuble Miramar de 38 étages de Haymarket dans le CBD, le propriétaire a partagé qu’il avait besoin d’un seul «garçon» pour la propriété. La publication citait l’annonce, “1 garçon seulement/300/semaine”. Fait intéressant, bien qu’il soit à peine assez grand pour serrer un lit simple dans le coin, l’homme de la publicité s’est demandé si la personne “apporterait ses propres meubles, gros appareils électroniques, vélo” en se déplaçant vers le balcon transformé en chambre.

Les images, qui sont maintenant devenues virales, montrent un lit simple élégant gardé dans le coin de ce qui semble être un balcon fermé, avec des rideaux et des fenêtres recouvertes de bâches. Juste en face du lit simple, on peut également voir un bureau et un portant à vêtements serrés dans un coin. Après avoir gardé un minimum de meubles, il ne reste presque plus de place pour marcher dans la pièce. Le propriétaire a ajouté dans l’annonce : “Réponse rapide… veuillez m’envoyer vos informations.” La question bizarre du propriétaire sur les locataires potentiels demandait également des informations sur leur nationalité. La liste se vante également de la piscine intérieure, de la salle de sport commune et de la proximité des transports en commun et des commerces. L’annonce disait en outre: «Appartement neuf, calme et propre. À côté de World Square, à seulement 5 minutes à pied de la station de l’hôtel de ville, de Chinatown, de l’UTS, du marché de Paddy, de Coles et de Woolworths”, a rapporté la publication.

Il a ajouté: «Toutes les factures incluses, WIFI NBN rapide et riz, produits de nettoyage de base et produits de cuisine. Min. rester 4 mois. Préférez le long terme et moins de cuisson. Dépôt de 800 $ (66 000 Rs) et clé d’obligation de 200 $ (16 500 Rs). 3 semaines de préavis pour déménager”, a rapporté Sky News.

La dernière annonce de location de Sydney a également ramené à la surface la question de la crise des loyers en Australie. Selon les médias, après la pandémie de coronavirus, les loyers en Australie auraient grimpé à 6,7 % pour atteindre une moyenne de 495 $ (environ 40 000 roupies) par semaine.

