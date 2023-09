Un homme lié au tireur présumé du meurtre de Tupac Shakur en 1996 arrêté à Las Vegas, selon des sources de l’AP

LAS VEGAS (AP) — La police de Las Vegas a arrêté un homme lors de l’affaire meurtrière de 1996. fusillade en voiture de Tupac Shakurune rupture très attendue dans une affaire qui a frustré les enquêteurs et fasciné le public depuis que l’icône du hip-hop a été abattue sur le Strip de Las Vegas il y a 27 ans.

Duane « Keffe D » Davis a été arrêté tôt vendredi matin, bien que la ou les accusations exactes ne soient pas immédiatement claires, selon deux responsables ayant une connaissance directe de l’arrestation. Ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement avant l’inculpation attendue plus tard vendredi.

Davis est connu depuis longtemps des enquêteurs et a lui-même admis lors d’entretiens et dans ses mémoires révélateurs de 2019, « Compton Street Legend », qu’il se trouvait dans la Cadillac où les coups de feu ont éclaté lors de la fusillade en voiture en septembre 1996. Shakur avait 25 ans lorsqu’il a été abattu.

L’arrestation intervient deux mois après La police de Las Vegas a perquisitionné le domicile de sa femme 17 juillet dans la ville voisine d’Henderson. Des documents indiquent que la police recherchait des objets « concernant le meurtre de Tupac Shakur ».

La police a déclaré avoir récupéré plusieurs ordinateurs, un téléphone portable et un disque dur, un magazine Vibe mettant en vedette Shakur, plusieurs balles de calibre .40, deux « cuves contenant des photographies » et une copie des mémoires révélatrices de Davis de 2019, « Compton Street Legend ».

Dans le livre, Davis a déclaré avoir rompu son silence sur le meurtre de Tupac en 2010 lors d’une réunion à huis clos avec les autorités fédérales et locales. À l’époque, il avait 46 ans et risquait la prison à vie pour trafic de drogue lorsqu’il a accepté de parler aux autorités.

« Ils ont promis qu’ils briseraient l’acte d’accusation et arrêteraient le grand jury si je les aidais », a-t-il écrit.

Il s’est décrit comme l’un des derniers témoins vivants de la fusillade.

Shakur avait 25 ans lorsqu’il a été abattu lors d’une fusillade près du Strip de Las Vegas dans la nuit du 7 septembre 1996. Le rappeur se trouvait dans une BMW conduite par la fondatrice de Death Row Records, Marion « Suge » Knight, dans un convoi de personnes. environ 10 voitures. Ils attendaient à un feu rouge lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et des coups de feu ont éclaté.

Shakur a reçu plusieurs balles et est décédé une semaine plus tard.

En 2018, après un diagnostic de cancer, Davis a admis publiquement dans une interview pour une émission BET avoir été à l’intérieur de la Cadillac lors de l’attaque. Il a impliqué son neveu, Orlando « Baby Lane » Anderson, affirmant qu’il était l’une des deux personnes assises sur la banquette arrière où les coups de feu ont été tirés.

La fusillade s’est produite peu de temps après une bagarre dans un casino plus tôt dans la soirée impliquant Anderson, Shakur et d’autres.

Anderson a nié toute implication dans la fusillade de Shakur. Il est décédé deux ans plus tard dans une fusillade à Compton, en Californie.

La mort de Shakur survient alors que son quatrième album solo, « All Eyez on Me », reste dans les charts, avec quelque 5 millions d’exemplaires vendus. Nommé six fois pour un Grammy Award, Shakur est largement considéré comme l’un des rappeurs les plus influents et polyvalents de tous les temps.

Shakur était en rivalité à l’époque avec son rival du rap Biggie Smalls, également connu sous le nom de Célèbre GRANDqui a été mortellement abattu en mars 1997. À l’époque, les deux rappeurs étaient au milieu d’une rivalité entre la côte Est et la côte Ouest qui définissait principalement la scène hip-hop au milieu des années 1990.

Greg Kading, un détective à la retraite de la police de Los Angeles qui a passé des années à enquêter sur le meurtre de Shakur et a écrit un livre à ce sujet, a déclaré qu’il ne serait pas surpris par l’inculpation et l’arrestation de Davis.

«Cela aurait dû être fait depuis longtemps», a déclaré Kading à l’Associated Press lors d’une récente interview. « Cela fait longtemps que les gens aspirent à son arrestation. Cela n’a jamais été résolu dans nos esprits. Il n’y a eu aucune poursuite.

Kading a déclaré avoir interviewé Davis en 2008 et 2009, lors d’enquêtes de la police de Los Angeles sur le meurtre de Shakur à Las Vegas et le meurtre de Biggie Smalls.

Kading a également déclaré qu’il avait parlé de l’affaire avec un détective de la police de Las Vegas, notamment après le raid du SWAT en juillet au domicile de Henderson.

L’ancien détective de la police de Los Angeles a déclaré qu’il pensait que l’enquête avait pris un nouvel élan ces dernières années après les descriptions publiques de Davis de son rôle dans le meurtre, y compris ses mémoires révélatrices de 2019, « Compton Street Legend ».

« Ce sont ces événements qui ont donné à Las Vegas les munitions et le levier nécessaires pour aller de l’avant », a déclaré Kading. « Avant les déclarations publiques de Keefe D, les affaires étaient impossibles à poursuivre en l’état. »

« Il s’est mis carrément au milieu de la conspiration », a déclaré Kading à propos de Davis et du meurtre de Shakur. « Il avait acquis l’arme, il l’avait donnée au tireur et il était présent dans le véhicule lorsqu’ils ont traqué et localisé Tupac et Suge (Knight). »

Kading a noté que Davis est la dernière personne vivante parmi les quatre personnes qui se trouvaient dans le véhicule à partir duquel des coups de feu ont été tirés sur Shakur et le rappeur Marion « Suge » Knight. D’autres étaient le neveu de Davis, Orlando « Baby Lane » Anderson, Terrence « Bubble Up » Brown et DeAndre « Freaky » Smith.

« Il s’agit d’un effort concerté de conspirateurs », a déclaré Kading, ajoutant qu’il pensait que le meurtre étant prémédité, Davis pourrait être accusé de meurtre au premier degré.

« Tous les autres conspirateurs ou participants directs sont tous morts », a déclaré Kading. « Keefe D est le dernier homme parmi les individus qui ont conspiré pour tuer Tupac. »