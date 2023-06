Un homme lié à des vols de véhicules à Salmon Arm purgera une peine de prison

Un voleur de voiture purge encore deux ans derrière les barreaux après avoir été condamné pour une série d’accusations d’effraction, de vol de véhicule et de méfait entre Kamloops et Salmon Arm.

Douglas Laurence Jackson, qui est dans la fin de la trentaine, a plaidé coupable à un certain nombre d’accusations et a été condamné à 31 mois de prison par le juge Raymond Phillips du tribunal provincial de Kamloops.

Le tribunal a appris que le 18 octobre 2022, la police de Kamloops avait été informée qu’un Ford F-350 avait été volé dans une entreprise de la rue Singh à Brocklehurst. Un agent a ensuite repéré le véhicule volé garé devant le Budget Brake and Muffler sur West Victoria Street, mais personne ne se trouvait autour du véhicule.

La police a mis en place une surveillance et a repéré deux hommes, dont l’un était Jackson, déchargeant deux vélos de sa boîte et pédalant vers une adresse sur Brentwood Avenue.

Les images de sécurité des voleurs présumés correspondaient à la description des deux hommes qui avaient été aperçus en train de sortir les vélos et les agents sont retournés à la maison de Brentwood où ils ont arrêté Jackson, qui avait les clés du camion dans sa poche.

Jackson a ensuite enfreint les conditions de sa libération pour avoir dépassé le couvre-feu et posséder des outils de cambriolage lorsque la police l’a trouvé marchant près d’un dépôt de recyclage à Chase en décembre.

Le 1er janvier, Jackson est entré par effraction dans un camion garé dans un complexe de camping-cars à Salmon Arm, endommageant la poignée de porte et l’allumage. Des images de surveillance ont montré qu’il avait sauté par-dessus une clôture et tenté d’ouvrir les portes de l’entreprise, mais sans succès.

Le même jour, Jackson a fait irruption dans un autre complexe à Salmon Arm. Des images de sécurité le montraient en train de voler une camionnette Ford et de la conduire à travers une clôture, endommageant le camion, qui est devenu inutilisable. Jackson s’enfuit alors à pied en direction d’un magasin Rona. La police recevrait alors un rapport d’un camion de livraison volé du Rona. Un agent de la GRC de Salmon Arm qui a repéré le véhicule volé a tenté de l’arrêter, mais Jackson s’est enfui, conduisant le véhicule à travers plusieurs panneaux d’arrêt et en direction ouest dans les voies en direction est de l’autoroute 1 pour échapper à la police, qui a interrompu sa poursuite. Le camion de livraison volé a été retrouvé sur une propriété rurale près de Salmon Arm plus tard dans la journée et un chien policier a retrouvé Jackson à proximité.

Puis, le 4 janvier, la police a reçu un rapport faisant état d’un camion volé par une entreprise de remorquage de Salmon Arm. La police a retrouvé le véhicule abandonné à proximité avec un réservoir d’essence vide. La GRC a ensuite arrêté Jackson caché dans une grange près de l’endroit où la recherche du suspect s’était terminée. Il correspondait à la description du voleur repéré en train de voler le véhicule sur les images des caméras de sécurité.

Le tribunal a également entendu que les crimes de Jackson étaient motivés par l’abus d’alcool et de méthamphétamine.

Le procureur de la Couronne Alex Wheele a demandé une peine supérieure à deux ans de prison tandis que l’avocat de la défense Sheldon Tate en a demandé une entre la marque des deux ans.

Le juge Phillips a condamné Jackson à 930 jours de prison. Après avoir été crédité de 212 jours purgés en détention provisoire, Jackson a 718 jours à purger derrière les barreaux. Il a également été condamné à une peine de probation de 12 mois à purger une fois libéré.

