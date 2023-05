Un homme licencié par SMS après avoir révélé un diagnostic d’hépatite C gagne 65 000 $ dans une affaire de droits de l’homme

Un homme qui a été licencié de son nouveau travail dans la construction par SMS après avoir révélé son diagnostic d’hépatite C a battu son ancien employeur dans une affaire de droits de l’homme qui dure depuis des années en Colombie-Britannique

L’homme, identifié uniquement sous le nom de D., a déposé une plainte contre Path General Contractors et son propriétaire après avoir été congédié à l’automne 2018. Le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a tranché en faveur de D. plus tôt ce mois-ci, décrivant son congédiement comme un « impitoyable acte » de discrimination ayant eu un effet « dévastateur » sur l’estime de soi et les relations familiales de D..

« M. D. a décrit les effets du licenciement comme une implosion émotionnelle. Il craignait le jugement, la stigmatisation et le dédain et a cessé de sortir en public ou d’interagir avec des amis. Il se sentait déshumanisé et sans valeur. Il a raconté que ses journées étaient remplies de désespoir et se sentant incapable de s’intégrer dans la société », lit-on dans le jugement publié en ligne lundi.

« Au lieu de sentir que son handicap était gérable, il a estimé que cela faisait de lui une personne inférieure. »

D. a reçu plus de 65 000 $ en dommages-intérêts dans une décision qui a examiné la stigmatisation persistante et les idées fausses omniprésentes autour de la maladie, qui, selon les experts, continuent de créer des barrières néfastes pour les personnes bien au-delà du lieu de travail.

« La stigmatisation peut vraiment affecter la façon dont vous vous voyez dans le monde et votre place dans le monde et la façon dont vous êtes traité ou envisagez peut-être d’être traité par d’autres », a déclaré Trevor Goodyear, infirmier et candidat au doctorat qui étudie la maladie à l’Université de Colombie britannique.

« Je pense [this case] est d’une importance cruciale et envoie le message que la stigmatisation de l’hépatite C persiste aujourd’hui. »

Culture de la « masculinité toxique »

D. était ouvrier général chez Path depuis deux semaines lorsqu’il s’est blessé au travail le 2 octobre 2018. Il est allé chercher de l’aide médicale et a dit à l’agent de sécurité de la construction, ou CSO, qu’il avait l’hépatite C.

« Après avoir soigné Monsieur D., le CSO a couru à travers le chantier jusqu’au superviseur du chantier et a crié : « Putain de merde, saviez-vous [Mr. D] a l’hépatite!’ Il a dit qu’il voulait que MD parte. Ces commentaires étaient audibles pour les autres employés », a déclaré la décision.

« Le lendemain matin, le 3 octobre 2018, lorsque M. D. est arrivé sur le chantier, il a reçu un SMS de M. Donovan l’informant qu’il avait été licencié parce qu’il n’avait pas divulgué son diagnostic d’hépatite C. »

La décision a également indiqué qu’un collègue a témoigné avoir entendu d’autres employés faire « des commentaires désobligeants et exprimer du dégoût à propos de l’hépatite C » après le licenciement de D..

« La preuve devant moi est que la culture de travail chez Path en était une avec peu de respect ou de soutien et un environnement de masculinité toxique », a écrit le membre du tribunal Edward Takayanagi dans la décision.

L’hépatite C est une infection chronique du foie causée par le virus de l’hépatite C, ou VHC. Pour D., le tribunal a déclaré que l’affection équivalait à une invalidité au sens du code des droits de la personne parce qu’elle provoquait une léthargie quotidienne, des fluctuations de la glycémie et un risque de convulsions en interagissant négativement avec ses autres affections médicales.

Takayanagi a découvert que le diagnostic était « probablement le seul facteur » derrière la décision de l’employeur. En tant que tel, il a déclaré que le licenciement était discriminatoire sur la base du handicap.

Combattre la stigmatisation

S’exprimant dans une interview mardi, Goodyear a déclaré que la stigmatisation autour de l’hépatite C peut affecter la carrière, les relations, les soins de santé, le logement, l’éducation et d’autres facettes de la vie d’une personne.

« La personne qui a présenté ce cas a été assez courageuse pour partager son expérience et décrire le mal que cela a causé dans sa vie », a déclaré l’infirmière.

« Combattre [stigma] n’est pas seulement une responsabilité individuelle. Ce n’est pas quelque chose qu’une seule personne peut faire, mais quelque chose que nous devons faire en tant que société. »

Selon la décision, Path n’a pas déposé de réponse à la plainte de D., n’a pas participé au processus de règlement des différends et n’a pas assisté à l’audience le mois dernier.

Notant que la perte de son emploi est la conséquence la plus grave de la discrimination au travail, D. a reçu plus de 18 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi.

Il a également reçu plus de 48 600 $ pour perte de salaire.