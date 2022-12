Un homme lance une série de commentaires haineux à l’encontre d’une femme musulmane dans un parking de la Colombie-Britannique

AVERTISSEMENT : Cette histoire et la vidéo qui l’accompagne contiennent des détails troublants sur le comportement islamophobe et le langage raciste.

Une femme musulmane voyageant de l’étranger pour rendre visite à sa fille et à son gendre en Colombie-Britannique a été la cible d’abus islamophobes la semaine dernière, et la police a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident.

Le 30 novembre, la femme et sa fille se sont garées dans le parking du restaurant Wings à Burnaby, en Colombie-Britannique, pour faire leurs courses dans un magasin de l’autre côté de la rue. Il avait neigé la nuit précédente et il n’y avait pas de stationnement dans la rue.

Parce que c’était la première fois qu’elle voyait de la neige, la femme a sorti son téléphone pour commencer à filmer. Dans la vidéo, on peut voir la fille sortir de la voiture. Un homme s’approche alors de la femme, qui est restée à l’intérieur, et commence à lui dire qu’elle ne peut pas se garer là si elle n’est pas cliente.

Bien que la femme ait informé l’homme qu’elle ne parle pas anglais, il continue de la réprimander, devenant de plus en plus agressif. Puis il commence à contester son hijab.

REGARDER | L’homme fait des commentaires haineux envers la femme musulmane. Avertissement : Cette vidéo contient un langage raciste.

Une femme musulmane en visite en Colombie-Britannique agressée verbalement dans le parking d’un restaurant La GRC de Burnaby enquête après qu’un homme a réprimandé une femme musulmane pour s’être garée dans un stationnement réservé aux clients.

“Votre chapeau montre que vous êtes mauvais parce que vous suivez des règles stupides”, dit-il dans la vidéo. Entre les deux, on entend la femme essayer de répondre.

“Vous dites: ‘Je ne comprends pas.’ Tu es plein de merde”, continue l’homme à dire. “Tu es un menteur et un hypocrite.”

L’homme s’est approché de la femme dans le stationnement d’un restaurant Wings à Burnaby. (Nouvelles de Radio-Canada)

La famille, dont l’identité CBC News a accepté de garder la confidentialité pour les protéger contre de nouveaux abus, a déclaré avoir partagé la vidéo avec CBC pour sensibiliser le public, dans l’espoir d’empêcher d’autres personnes d’être ciblées de la même manière.

“Ce n’est pas la manière canadienne”: le gendre de la victime

La femme est arrivée plus tôt cette semaine-là pour passer du temps avec sa fille et son gendre. C’était sa première fois au Canada.

Avant la visite, la fille a dit qu’elle avait parlé à sa mère du pays et de la gentillesse des gens.

“C’était si mal d’être ici pendant deux jours et que l’incident se produise”, a déclaré sa fille à CBC lors d’une interview.

“Quand il a découvert qu’elle ne parlait pas anglais, je pense qu’il a senti que c’était une opportunité de parler de toutes ces idées racistes”, a-t-elle déclaré.

“Il avait l’impression qu’il pouvait dire tout ce qu’il voulait.”

Le couple vit au Canada depuis de nombreuses années et s’est toujours senti en sécurité.

Mais voir comment leur mère a été traitée les a choqués, en colère et blessés.

“Je suis un fier Canadien. Ma femme aussi. Ce n’est pas la manière canadienne. Ce n’est pas ainsi que vous traitez les visiteurs et les immigrants”, a déclaré le gendre de la femme.

“Mais, pour être honnête, l’islamophobie est bien réelle au Canada.”

La GRC de Burnaby dit qu’elle enquête sur l’incident et s’efforce d’identifier le suspect.

Les crimes de haine anti-musulmans en hausse

Les crimes haineux contre les musulmans ont augmenté de 71 % au Canada en 2021, avec 144 incidents signalés à la police selon Statistique Canada.

Le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) affirme recevoir quotidiennement des signalements de racisme.

“Malheureusement, nous constatons une augmentation d’un océan à l’autre au Canada, ciblant en particulier les femmes musulmanes visibles”, a déclaré Dalal Souraya, avocate au NCCM.

Cette augmentation du racisme a également été ressentie localement en Colombie-Britannique, selon Haroon Khan, administrateur de la mosquée Al-Jamia Masjid à Vancouver.

“Nous le voyons maintes et maintes fois”, a-t-il déclaré.

“Les femmes qui portent le symbole extérieur de leur foi… Elles sont ciblées. Elles sont maltraitées.”

Souraya dit que davantage doit être fait pour lutter contre l’islamophobie et le racisme grâce à une approche collective, avec l’aide de tous les niveaux de gouvernement et d’agences.

“Nous avons vraiment besoin du gouvernement et de la police … pour s’attaquer à cela et s’affirmer et dire que la haine n’est pas quelque chose que nous allons tolérer au Canada”, a-t-elle déclaré.

Souraya et Khan disent que toute personne victime de racisme ou d’islamophobie devrait le signaler à la police.