Un homme juif a abusé DEUX FOIS en une heure à Londres alors que des voyous chantent des chansons racistes et menacent de « lui trancher la gorge pour la Palestine »

La POLICE a ouvert une enquête après qu’un homme juif a été maltraité deux fois en une heure dans les transports publics de Londres la nuit dernière.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent les deux incidents différents de l’homme, qui a souhaité rester anonyme, en train d’être maltraité.

Un homme dans un bus de TfL a maltraité l’homme juif environ une heure après la première instance Crédit : Twitter/@shlibness

Un groupe d’hommes a qualifié la victime de « putain de juif » alors qu’elle se trouvait dans les escalators Crédit : Twitter/@shlibness

L’homme a déclaré avoir été attaqué pour la première fois dans le bus numéro 113 en direction d’Oxford Circus, vers 23h30.

Dans la vidéo publiée en ligne, un homme a été entendu menaçant de le « serrer » et de « lui trancher la gorge pour la Palestine ».

La victime, qui a déclaré qu’il était « visiblement » juif, a ensuite filmé un groupe de fans de football anglais lui criant des injures alors qu’il descendait un escalator dans une station de métro de Londres vers 22h30.

Dans la vidéo, on entend un homme scander « F****** te déteste juif », tandis qu’un autre dit « Nous avons un juif derrière nous » et un troisième ajoute « il y a environ neuf juifs » avant les mots » F****** te déteste juif » sont à nouveau scandés.

Certains des hommes filmés portaient des chemises anglaises tandis que d’autres portaient le drapeau de St George drapé autour de leurs épaules.

Le frère de l’homme maltraité a publié l’agression verbale sur Twitter et a écrit : « Mon frère a été attaqué dans le bus 113, se dirigeant vers Oxford Circus, Londres à 23h33 et a menacé de « lui trancher la gorge pour la Palestine ».

Certains des hommes filmés portaient des chemises anglaises Crédit : Twitter/@shlibness

« Est-ce que quelque chose sera fait contre cet #antisémitisme endémique. Toutes les informations sont là pour que @metpoliceuk aborde le fait que les personnes juives identifiables sont quotidiennement confrontées à un racisme extrême. »

Dans un fil sous la deuxième vidéo, il a publié des preuves de l’incident précédent et a déclaré: « Une heure avant, il a eu une autre rencontre antisémite sur le tube @TfL. »

Il a dit qu’il était « déprimant » qu’une personne « visiblement » juive ne puisse pas utiliser les transports en commun sans entendre : Je hais putain les Juifs ».

La police britannique des transports a ouvert une enquête après la publication en ligne des abus antisémites.

Une porte-parole de la police britannique des transports a déclaré que la police avait été informée des images par la police métropolitaine dimanche et qu’il n’était pas clair quand elles avaient été prises.

Dans un communiqué publié sur Twitter, BTP a déclaré : « Nous sommes au courant d’une vidéo publiée en ligne d’un groupe affichant un comportement antisémite sur un escalator du métro de Londres.

Un homme impliqué dans le premier incident a été invité à descendre du bus dans lequel il voyageait Crédit : Twitter/@shlibness

« Nous prenons ces incidents très au sérieux et enquêtons.

« Nous pensons que tout le monde a le droit de voyager sur le rail et le métro sans peur ni intimidation.

« Si quelqu’un a des informations, contactez-nous au 0800 405040 ou envoyez un SMS au 61016 en citant la référence 90 du 4 juillet 2021. »

Un porte-parole de la police métropolitaine a ajouté : « Une enquête est en cours après qu’un homme a été soumis à un torrent d’abus antisémites dans un bus dans le centre de Londres.

« L’incident s’est produit vers 23h40 le samedi 4 juillet. Un homme aurait fait des commentaires et des menaces antisémites à l’encontre d’un autre passager dans un bus de la ligne 113 près d’Oxford Circus.

« Les agents sont au courant d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à la suite de l’incident et rencontreront la victime pour recueillir de plus amples informations sur cet incident.

« Les enquêtes sont en cours. Il n’y a pas eu d’arrestation pour le moment.

« Un comportement de ce genre et des abus contre un individu ou un groupe n’a pas sa place dans notre ville. Nous ne le tolérerons pas et agirons rapidement et vigoureusement en réponse à tous les crimes signalés de cette nature. »

Toute personne ayant été témoin de cet incident ou disposant d’informations pouvant aider la police est priée d’appeler le 101 et de citer le 8333/3 juillet.