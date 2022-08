Un homme jugé au Texas en 2008 pour le meurtre de 2 filles

DALLAS (AP) – Un homme qui a échappé à l’arrestation pendant plus de 12 ans après avoir été accusé d’avoir tué par balle ses deux filles adolescentes dans un taxi garé près d’un hôtel de la région de Dallas était jugé cette semaine.

La sélection du jury devait commencer lundi dans le cadre du procès pour meurtre qualifié de Yaser Said, 65 ans. Said, qui est accusé d’avoir tué Amina Said, 18 ans, et Sarah Said, 17 ans, le jour de l’an 2008, fait face à un procès automatique peine à perpétuité en cas de condamnation. Le témoignage devait commencer mardi.

Les sœurs ont été abattues à plusieurs reprises dans la banlieue de Dallas à Irving. Sarah Said a réussi à appeler le 911 à l’aide d’un téléphone portable, disant à l’opérateur que son père lui avait tiré dessus et qu’elle était en train de mourir.

Yaser Said, recherché en vertu d’un mandat de meurtre qualifié depuis les meurtres, a été placé sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Said, qui avait travaillé comme chauffeur de taxi, a finalement été arrêté en août 2020 à Justin, à environ 58 kilomètres au nord-ouest de Dallas.

Son fils, Islam Said, et son frère, Yassim Said, ont depuis été reconnus coupables de l’avoir aidé à échapper à son arrestation.

Dans une lettre adressée au juge chargé de l’affaire, Yaser Said a nié avoir tué ses filles.

Selon un rapport de police, un membre de la famille a déclaré aux enquêteurs que Saïd avait menacé de « lésions corporelles » l’une de ses filles pour avoir fréquenté un non-musulman. Des documents de police montrent également qu’avant que les adolescents ne soient tués, leur mère s’était enfuie avec eux en Oklahoma parce qu’ils craignaient Saïd.

The Associated Press