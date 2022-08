Un homme jugé au Texas dit qu’il n’a pas tué 2 filles adolescentes

DALLAS (AP) – Un homme accusé d’avoir tué par balle ses deux filles adolescentes dans un taxi dans la région de Dallas en 2008 a déclaré aux jurés de son procès pour meurtre qualifié lundi qu’il avait fui le véhicule avant qu’ils ne soient tués parce qu’il pensait que quelqu’un voulait le tuer.

“Certainement pas, je n’ai pas tué mes filles”, a déclaré Yaser Said, dont le témoignage en arabe a été traduit en anglais.

Said a échappé à l’arrestation pendant plus de 12 ans à la suite du meurtre de ses filles, Amina Said, 18 ans, et Sarah Said, 17 ans. Yaser Said, qui encourt une peine automatique d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable, a déclaré qu’il ne s’était pas rendu parce qu’il ne pensait pas qu’il bénéficierait d’un procès équitable.

L’accusation et la défense ont toutes deux clos leur dossier lundi après-midi. Les jurés doivent entendre les arguments de clôture mardi matin.

Said, 65 ans, travaillait comme chauffeur de taxi, et un ancien détective de la police a témoigné que le taxi dans lequel les corps des sœurs ont été retrouvés le jour de l’an 2008 près d’un hôtel avait été prêté à Said.

Sarah Said a été abattue de neuf balles et Amina Said de deux balles.

Dans une lettre écrite au juge chargé de l’affaire, Said avait déclaré qu’il n’était pas satisfait de “l’activité de rencontres” de ses enfants, mais avait nié avoir tué ses filles.

Said a déclaré aux jurés que le soir où les sœurs ont été tuées, il les emmenait dîner parce qu’il voulait «résoudre le problème» après qu’elles aient quitté la maison une semaine plus tôt pour se rendre en Oklahoma avec leur mère et leurs petits amis.

“J’étais bouleversé parce que dans ma culture, c’est quelque chose qui inquiète”, a déclaré Said, qui a témoigné qu’il était né en Égypte, qu’il était venu aux États-Unis en 1983 et qu’il est devenu plus tard citoyen américain.

La procureure Lauren Black a déclaré lors des déclarations liminaires que les sœurs avaient eu « très peur pour leur vie » et que la décision de partir a été prise après que Said « ait pointé une arme sur la tempe d’Amina et menacé de la tuer ». Black a déclaré aux jurés que Said était “obsédé par la possession et le contrôle”.

L’ex-épouse de Said, Patricia Owens, a témoigné que Said l’avait finalement convaincue de retourner au Texas depuis l’Oklahoma.

Said a témoigné que, alors qu’il se rendait en voiture pour dîner avec ses filles le soir où elles ont été tuées, il a pensé que quelqu’un suivait le taxi. Il a dit qu’il ne savait pas de qui il s’agissait, mais qu’il supposait qu’il pourrait s’agir d’amis de ses filles. Il a témoigné qu’il avait peur que quelqu’un lui fasse du mal, alors il a laissé ses filles dans le taxi et s’est enfui dans les bois voisins.

“Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un leur fasse du mal”, a déclaré Said.

Les jurés ont entendu un appel au 911 que Sarah Said a passé par téléphone portable, disant à l’opérateur que son père lui avait tiré dessus et qu’elle était en train de mourir.

L’avocat de la défense, Joseph Patton, a déclaré dans ses déclarations liminaires que les preuves n’étayeraient pas une condamnation et que la police était trop rapide pour se concentrer sur Said. Il a également déclaré que dans les moments de traumatisme extrême, comme se faire tirer dessus plusieurs fois, les gens peuvent avoir des hallucinations.

Le petit ami d’Amina Said a témoigné que le soir où elle et sa sœur ont été tuées, lui et son père les ont vus monter dans le taxi avec leur père.

Yaser Said, qui avait été recherché en vertu d’un mandat de meurtre capital depuis les meurtres, a été placé sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Il a finalement été arrêté en août 2020 à Justin, à environ 35 miles (60 kilomètres) au nord-ouest de Dallas. Son fils, Islam Said, et son frère, Yassim Said, ont par la suite été reconnus coupables de l’avoir aidé à échapper à son arrestation.

The Associated Press