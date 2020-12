Noël n’est plus qu’à un jour et les chants de Noël ont déjà commencé à sonner. Alors que les gens se préparent pour le festival, une vidéo d’un homme jouant un chant de Noël unique en utilisant des balles de tennis est devenue virale sur Internet.

Le clip vidéo partagé par un utilisateur d’Instagram nommé Charles Peachock montre l’homme en train de jouer Nous vous souhaitons un Joyeux Noël en laissant tomber une balle de tennis sur les touches du piano. Apparemment, Peachock est un artiste professionnel et a été finaliste en L’Amérique a du talent en 2011. Partageant la vidéo, Peachcock a écrit que la vidéo avait été partagée sur TikTok par la fille de sa petite amie. Il a écrit: «Crazy. La fille de ma copine @alexislnewman a posté une vidéo (différente) sur TikTok de moi en train de déconner à notre pyjama de Noël et bien, il va sans dire … les gens aiment me regarder jouer du piano avec mes couilles! #viral Joyeux Noël à tous! »

Cette interprétation étonnante a laissé les gens émerveillés car ils ont inondé la section des commentaires de leurs réactions. Un utilisateur a écrit: «Bon sang, j’adore ça. C’est génial mec joyeux Noël … », tandis qu’un autre utilisateur a commenté:« C’est drôle là où Instagram vous mène, mais c’est la meilleure chose que j’ai vue depuis des lustres !! »

Un troisième utilisateur a demandé à Peachock si la chanson était pré-enregistrée sur le clavier et peu importe les touches qu’il frappait, il jouera le bon rythme.

Ce n’est pas la première fois que Peachock fait cela. Plus tôt, il a partagé une vidéo où l’homme peut être vu en train de faire correspondre le rythme d’un rap freestyle de l’artiste hip-hop américain Futuristic en jonglant avec les balles de tennis. Partageant la vidéo, il a écrit: «Rhymin & bouncin. Collab avec @onlyfuturiste. »

La vidéo a attiré beaucoup d’attention et l’un d’eux est Futuristic, qui a laissé tomber des émoticônes de feu dans le commentaire.

Pendant ce temps, une vidéo d’un vendeur de gaz mexicain chantant des chants de Noël d’une manière complètement différente et inattendue fait des tournées sur Internet. Le clip montre le vendeur de gaz vendant des réservoirs d’essence en chantant le chant de Noël classique. On peut le voir chanter tout son cœur: «Gaz, gaz, gaz! Gaz, gaz, gaz! Gaz, gaz, gaz! »

Depuis que le clip a été partagé sur le site de microblogging, il a suscité plusieurs réactions. La vidéo a recueilli 29100 vues et 1400 likes jusqu’à présent, tandis que de nombreuses personnes retweetent à ce sujet car elles la trouvaient assez créative.