Un homme joue du bhangra à Times Square à New York, les internautes Desi adorent ça

Une vidéo d’un homme jouant du Bhangra à Time Square à New York est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’homme dans le clip viral est un danseur et professeur de Bhangra basé à Dubaï, Hardy Singh, qui est actuellement en tournée mondiale pour sa compagnie Pure Bhangra. Hardy Singh, qui donne fréquemment des séminaires et des ateliers de Bhangra, a récemment décidé de faire étalage de ses prouesses de danse sur l’une des places les plus fréquentées et les plus célèbres du monde.

Dans le clip partagé par lui, Singh commence à marcher et commence sa performance en plein milieu d’un passage clouté. Dansant sur les rythmes énergiques de Mundian Toh Bach Ke, Singh peut être vu en train de passer un moment de gala alors qu’il attire l’attention de tous les spectateurs. Des sauts énergiques aux mouvements classiques du punjabi, la courte vidéo était un amalgame de haute énergie et de rythme décalé. Tout en partageant la vidéo en ligne, Hardy Singh a mentionné qu’il avait coché l’un de ses souhaits dans sa liste de seaux et a également énuméré la série de choses avec lesquelles il devait lutter pour obtenir la photo parfaite.

Il a écrit: «Cocher la liste de choses à faire. Oui, j’ai dansé à Times Square. Oui, au milieu d’une route. Oui, nous avons interrompu la circulation. Oui, nous avons attendu une heure pour le cliché parfait. Oui, c’était une chorégraphie sur place. Oui, ça devait être Punjabi MC. Oui, je suis si heureux. Jetez un oeil au clip ci-dessous:

Dès que le clip est apparu en ligne, il a conquis le cœur de plusieurs amateurs de Bhangra sur Internet. L’un des utilisateurs a suivi le ton de sa légende et a déclaré: «Oui, vous êtes un pionnier. Oui, c’est une vidéo géniale. Oui, tu es une rockstar. Un autre a ajouté : « Vous égayez Times Square. Pendant ce temps, un autre a écrit: “J’aime vraiment la façon dont vous diffusez votre culture dans le monde, peu importe qui vous regarde, vous dansez simplement avec amour et passion.” Avec plus de 20 000 likes, la vidéo de danse a recueilli plus de 2 lakh vues sur l’application de partage de photos.

Si son profil Instagram est quelque chose à dire, Hardy Singh semble être un véritable passionné de Bhangra qui vit de sa passion et a suscité un énorme suivi sur les réseaux sociaux.

