Un homme joue de son saxophone pendant une chirurgie complexe de 9 heures

Dans ce qui se présente comme un incident étrange, un musicien s’est fait enlever une tumeur au cerveau en Italie cette semaine lors d’une intervention chirurgicale de neuf heures alors qu’il jouait de son saxophone. Le patient de 35 ans a subi l’intervention à l’hôpital international Paideia de Rome. Dans un communiqué de presse, l’hôpital a déclaré que les médecins pouvaient s’assurer qu’ils ne compromettaient pas ses fonctions neurologiques. Le Dr Christian Brogna, chef de chirurgie et neurochirurgien, a déclaré : « Chaque cerveau est unique, tout comme chaque personne. “La chirurgie éveillée permet de cartographier avec une extrême précision pendant la chirurgie les réseaux neuronaux qui sous-tendent les différentes fonctions cérébrales telles que jouer, parler, bouger, se souvenir et compter”, a-t-elle ajouté.

La tumeur était située dans une zone très complexe du cerveau. De plus, le patient est gaucher ce qui complique les choses car les voies neuronales du cerveau sont beaucoup plus compliquées. Le médecin a révélé que le patient avait joué la chanson thème du film “Love Story” de 1970 et l’hymne national italien. Cela s’est produit à plusieurs reprises tout au long de la chirurgie.

Le patient avait dit aux médecins que la préservation de sa capacité musicale était très importante pour lui. Par conséquent, jouer du saxo pendant la chirurgie a permis à Brogna de cartographier différentes fonctions du cerveau. Selon un rapport de CBS, le Dr Brogna a dirigé une équipe internationale hautement spécialisée de 10 membres pour la procédure.

Dans le communiqué de presse, le médecin a déclaré : “Le but de la chirurgie éveillée est d’enlever la tumeur cérébrale ou une malformation vasculaire comme les cavernomes situés dans des zones spécifiques du cerveau tout en préservant la qualité de vie du patient”.

Dans une période d’environ 10 jours avant l’opération, le patient a rencontré l’équipe médicale. Cela s’est produit environ six ou sept fois. Selon le médecin, il était important pour les chirurgiens de respecter la volonté du patient. Cela a conduit à ce qui est maintenant considéré comme «une chirurgie massivement adaptée».

Cependant, après l’opération, le médecin a révélé qu’il était fier que son patient ait pu reprendre une vie normale. Il est également fier du fait qu’à chaque opération, la connaissance de cette branche de la médecine progresse.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici