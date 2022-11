Un homme joue de la musique entraînante avec juste des seaux, laisse Internet étonné

Il y a un dicton célèbre, s’il y a une volonté, il y a un chemin. Le monde ne manque pas de gens talentueux. Les médias sociaux sont désormais l’espace le plus large permettant aux gens de montrer leur talent, qu’il s’agisse de peinture, de musique, de chant, de danse ou même de comédies. Une compétence ne vous oblige pas à avoir le meilleur instrument pour faire vos preuves, et cet homme l’a prouvé. Une vidéo, partagée il y a neuf ans, d’un homme jouant de la musique avec des seaux au lieu de la batterie réelle est à nouveau virale.

La vidéo s’ouvre sur un homme assis sur un seau dans la rue avec plusieurs seaux de peinture vides de différentes tailles devant lui et des baguettes à la main. Il commence à jouer les rythmes avec des seaux et pour créer la base, il utilise un seau qu’il gère avec ses pieds. Après quelques images, il enlève lentement les seaux tout en jouant et à la fin, il joue de la musique avec un seul d’entre eux. Les marcheurs peuvent être vus en train d’apprécier et d’être émerveillés par ses compétences.

Alors que la caméra faisait un petit panoramique et montrait qu’un petit seau de peinture était placé et que les navetteurs laissaient tomber de l’argent pour son talent.

Regardez la vidéo ici :

Les tambours jugaad et la musique entraînante ont émerveillé les internautes. L’un des utilisateurs a écrit: “En tant que collègue batteur, je dois dire que je ne pense pas que les gens sachent à quel point ce gars a de l’endurance pour lui.” Une autre personne a commenté : « Ce type n’a pas besoin d’un kit de batterie. La batterie a besoin de lui. Quelqu’un a également mentionné: “L’endurance de ce mec est folle, il fait aussi de la meilleure musique avec quelques seaux que certains professionnels ne font avec une batterie complète.”

La vidéo a recueilli plus de 201 millions de vues depuis sa mise en ligne.

