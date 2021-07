Un homme joue avec des serpents géants, la vidéo devient virale

Quelle serait votre première réaction si vous croisiez un serpent ? La plupart des gens auraient peur et crieraient même en apercevant un petit serpent. Mais, il y en a qui n’ont pas peur des reptiles et jouent plutôt avec eux. L’amateur de reptiles Brian Barczyk est l’un d’entre eux. Récemment, il a partagé une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle on peut le voir jouer avec d’énormes serpents.

Barczyk semble très à l’aise avec eux car il les nourrit à l’aide d’une cuillère. Il semble que ces reptiles aussi n’aient aucune intention de lui faire du mal alors qu’ils s’enroulent autour de son corps et jouent le jeu. Barczyk considère ces serpents comme sa famille. En ramassant un énorme serpent, il se souvient avec quelle facilité il le faisait auparavant, mais maintenant le reptile a pris énormément de poids et il doit beaucoup lutter pour le soulever sur ses épaules.

Dans la légende du message, Barczyk a écrit qu’il était très heureux d’avoir pu rassembler tous ses « serpents géants » dans un seul clip. Les gens ont exprimé des réactions choquantes sur son message tandis que beaucoup d’autres ont apprécié son amour et son soin sincères pour les reptiles. La vidéo a été vue par plus de 23 000 personnes à ce jour.

Barczyk collectionne des serpents depuis 1989. Il a même formé une organisation appelée The Reptile Army. Il a sauvé de nombreux serpents. Il continue souvent de partager des vidéos avec ces reptiles sur les réseaux sociaux qui sont très appréciés par ses followers. Son amour pour les serpents n’est pas seulement un passe-temps. Il travaille même dans un zoo de reptiles, The Reptarium, situé dans la ville d’Utica, dans l’État américain du Michigan. Ce zoo est connu pour abriter des milliers de reptiles.

