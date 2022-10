Un homme joue au football avec des lions, laissant Internet stupéfait

On nous a toujours appris à rester prudents et vigilants lors de la visite de sanctuaires fauniques ou de centres de soins pour animaux. Si vous les traitez avec amour et respect, ils vous rendent la pareille. Ces animaux sauvages se sont également adaptés aux activités humaines au fil des ans, allant de la consommation de crème fouettée au cake pop. Récemment, une vieille vidéo d’un homme jouant au football sans peur avec un lion et deux lionnes a fait le tour d’Internet.

Dans la vidéo, on peut voir l’homme enfiler un costume bleu et des baskets noires et jouer au football avec les trois grands félins. On peut voir les animaux sauvages taper dans le ballon avec leurs pattes. On peut voir le lion et les lionnes s’amuser et courir vers le ballon pendant qu’il donne un coup de pied.

Top showsha vidéo

Les utilisateurs d’Instagram ont réagi à la vidéo avec des émojis au cœur rouge dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a écrit: “Aww si gentil de les voir jouer comme ça et ne pas manger l’arbitre.” Une autre personne a commenté: “Cela a l’air tellement amusant.” De nombreux utilisateurs ont dit “Incroyable”.

La vidéo a été mise en ligne pour la première fois en 2014. Selon Metro.co.uk, l’homme sud-africain nommé Kevin Richardson surnommé le Lion Whisperer a affirmé avoir une relation spéciale avec les lions. Il aime apprendre à les connaître au fil du temps et a même vécu avec eux dans le passé.

La vidéo a recueilli plus de 95 000 vues depuis qu’elle a été partagée.

Dans une autre vidéo, on peut voir un tigre s’approcher du véhicule où un homme offre un cake pop à moitié mangé au gros chat. Le tigre grimpe alors et dévore le plat sucré. Le tigre s’assure qu’il ne laisse pas tomber la nourriture et met une patte devant sa bouche. La vidéo se termine avec l’homme fermant la fenêtre.

La vidéo a étonné plusieurs utilisateurs alors qu’ils réagissaient au message avec d’adorables emojis.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici