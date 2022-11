Un homme jouant avec Anaconda se fait mordre pendant un « cow-boy » et horrifie Internet

Il existe de nombreuses espèces de serpents – certains sont minuscules ou d’autres géants. Certains d’entre eux sont venimeux et leur seule morsure peut tuer un humain ou tout être vivant. Récemment, une vidéo d’un homme jouant avec un Anaconda fait le tour d’Internet. Aussi amusant que cela puisse paraître, c’est horrifiant en même temps. La vidéo a été partagée par Nick, qui est un accro aux animaux et aux reptiles. La vidéo montre Nick portant un chapeau de cow-boy dans un t-shirt bleu et un pantalon en denim noir et un anaconda enroulé autour de sa main.

Alors qu’il manipule le reptile, le serpent attaque d’abord sa chemise, puis atteint lentement son bras et le mord. Après quelques images, l’anaconda vise à nouveau sa chemise mais Nick se baisse un peu. Le serpent lui mord à nouveau le bras puis le quitte en une seconde.

Il a écrit la légende des bobines Instagram, “Cowboyer avec un vilain ANACONDA!”

Cependant, il semblait que les crocs venimeux du serpent avaient été retirés pour des raisons de sécurité.

Les Instagrammeurs ont réagi à la vidéo. L’un des utilisateurs a déclaré: “Yo wtf tu es fou. “Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas venimeux.” Une autre personne a écrit : « Je me fiche que ce soit non venimeux ou non si vous me mordez, je sais que vos intentions sont impures, nous avons maintenant un problème. Je dois te ‘non-vivre’. Quelqu’un a également commenté: “Mec !! Qu’est-ce qui ne va pas?” Un autre utilisateur a ajouté: “Peut-être non venimeux, mais ils ont de nombreuses dents incurvées vers l’intérieur et ces morsures sont douloureuses.”

Regardez la vidéo ici :

La bobine Instagram a recueilli plus de 45,4 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Plus tôt, une vidéo est devenue virale d’un homme embrassant le serpent King Cobra le plus venimeux du monde sur la tête. Internet est resté pétrifié. L’homme a été identifié comme étant Vava Suresh, un défenseur de la faune et un expert des serpents. Il a attrapé plus de 38 000 serpents et a reçu plus de 3 000 morsures de serpent selon les médias.

