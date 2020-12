Les vidéos de surveillance ont capturé le moment dramatique de la maison d’un homme du Michigan qui a été gravement endommagée lorsque des hommes lui ont lancé des explosifs tôt samedi.

L’incident a eu lieu au domicile d’un partisan de Trump à St.Clair Shores, Michigan, juste après minuit samedi, alors que le propriétaire – qui ne voulait pas être identifié pour des raisons de sécurité – et sa petite amie étaient à l’intérieur.

Le propriétaire a déclaré que le couple était à l’étage, dans la chambre principale – il regardait la télévision et elle dormait – lorsque les explosions se sont déclenchées.

La vidéo de surveillance a capturé le moment où un homme a couru jusqu’au domicile d’un homme du Michigan, a allumé un explosif (photo) et l’a jeté à la maison tôt samedi

Une image rapprochée de l’homme (photo) qui a été filmé en train d’allumer l’explosif

Un deuxième explosif a été lancé par un autre homme près d’un camion en attente. Cet explosif a été lancé sur la voiture de la petite amie du propriétaire (photo)

Deux angles de vidéo de surveillance différents ont capturé les moments où les explosifs ont été lancés sur la maison.

Dans la première vidéo, on peut voir un homme en sweat à capuche courir jusqu’à la maison, allumer un explosif puis le lancer sur la maison. Il s’élance alors que l’explosif se déclenche et envoie des débris voler partout.

La deuxième vidéo montre le même homme en courant vers un camion en attente. On peut voir un autre homme, qui se trouve déjà dans le camion, lancer un explosif sur la maison, celui-ci heurtant la voiture de la petite amie du propriétaire avant qu’elle n’explose dans un éclair d’étincelles.

« L’explosion s’est déclenchée et cela ressemblait à un transformateur, je suppose, d’une ligne électrique », a déclaré le propriétaire à Click on Detroit. «Et puis une autre explosion s’est produite et elle a secoué la maison.

Le propriétaire (à droite, en noir) a déclaré que la première explosion sonnait comme un transformateur avait explosé, tandis que la deuxième explosion a secoué sa maison

L’homme qui a lancé l’explosif à la maison est photographié ici en courant vers un camion en attente

L’explosif a soufflé une cloison sèche et une fenêtre dans la maison (photo) et du verre brisé

L’un des explosifs a laissé un énorme trou dans le sol de la maison. L’explosion a également fissuré le plafond et fait sauter des briques à l’extérieur de la maison

Les caméras de surveillance d’une maison voisine ont capturé l’une des explosions, car elle a créé des étincelles lumineuses (photo). Des voisins à deux pâtés de maisons ont dit qu’ils pensaient qu’une bombe avait explosé

Il a dit que lui et sa petite amie avaient attrapé leur chien et avaient quitté la maison, c’est à ce moment-là qu’ils ont vu qu’une des fenêtres du rez-de-chaussée avait été « complètement soufflée, de la fumée sortait ».

« Je ne savais pas si la maison était en feu ou ce qui se passait », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait vu « un camion courir sur la route ».

Il a dit à Fox 2 que: «Mon voisin est venu de l’autre côté de la rue et il a dit à deux rues de là, ils l’ont appelé et ont dit » qu’est-ce qui s’est passé? » Ils pensaient qu’une bombe avait explosé.

Malgré la fumée, la maison n’a pas pris feu. Mais les explosions ont causé d’importants dégâts.

Les explosions ont laissé un trou dans le sol de son salon, fait sauter des cloisons sèches, brisé du verre et fissuré le plafond. À l’extérieur, des briques ont été arrachées de la maison elle-même et la voiture de la petite amie a également été bosselée.

Le propriétaire a déclaré que lui et sa petite amie avaient « vraiment peur » lors de l’incident.

Le propriétaire a émis l’hypothèse que sa maison était ciblée parce qu’il était un partisan de Trump. Une de ses décorations pro-Trump est photographiée

« Je veux dire, quand vous sentez votre maison trembler, exploser et fumer, vous ne savez pas ce qui se passe », a-t-il déclaré à Click on Detroit.

L’homme a déclaré que lui, la police, les voisins et d’autres soupçonnaient que sa maison aurait pu être prise pour cible « parce que je suis un partisan passionné de Trump ».

Un drapeau pro-Trump qu’il a sur sa propriété se lit comme suit: « Trump 2020: F ** k vos sentiments ». Il semble également avoir un panneau indiquant « Mon gouverneur est un idiot, un pur crétin », faisant référence à l’ennemi de Trump, la gouvernante démocrate Gretchen Whitmer.

« Tout le monde a des gens qui ne les aiment pas ou quoi que ce soit d’autre, mais pas au point d’essayer de faire sauter ma maison », a-t-il déclaré à Fox 2.

Dans l’espoir d’attraper les personnes qui ont ciblé sa maison, l’homme offre maintenant une récompense de 10 000 $ pour des informations sur l’incident.

« Cela vaut la peine pour moi de savoir qui essaie d’attraper ma maison en feu et peut-être de me tuer », a déclaré le propriétaire à Click on Detroit.

Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée de contacter le service de police de St. Clair Shores au 586-445-5300.