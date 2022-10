Un homme jette des paniers de tomates dans un camion sans en renverser

Une vidéo d’un homme utilisant un peu de science pour charger parfaitement des tomates dans un camion a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Dans le clip viral, on le voit debout devant plus d’une douzaine de paniers de tomates fraîchement récoltées. Tout simplement les ramasser et monter sur le camion pour ensuite charger les tomates à l’intérieur serait une tâche ardue à accomplir. De plus, la quantité de main-d’œuvre nécessaire pour accomplir le travail serait également énorme. Pour effectuer la tâche rapidement mais avec précision, l’homme a mis au point une technique unique qui a impressionné les utilisateurs des médias sociaux.

Le clip viral montre l’homme lançant les paniers en l’air, de sorte qu’ils tournent en déchargeant les tomates sur le camion, puis atterrissent sur le sol à quelques pas des paniers remplis. L’angle est si précis que l’homme n’a pas à attendre, au lieu de cela, il répète sans cesse la procédure, atterrissant ainsi des tonnes de tomates sans utiliser beaucoup de main-d’œuvre. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip en ligne l’a sous-titré, “Le pouvoir d’Arnold, le cerveau d’Einstein”. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, Twitteratis a commencé à décomposer la science derrière la précision rapide de l’homme. Alors que beaucoup ont demandé s’il faisait pivoter le panier en sens inverse, les utilisateurs ont également affirmé que cela pourrait être la force centripète avec une torsion. Une section d’Internet s’est également demandé si c’était la bonne utilisation de l’inertie du mouvement, et beaucoup ont affirmé que la technique défiait la gravité.

Un utilisateur a plaisanté: “Mais le style est de Rajinikanth.”

Mais le style est de Rajinikanth pic.twitter.com/jgW1hHTCHd – AAKASH KUMAR (@aakash_kumar25) 18 octobre 2022

Un autre a ajouté: “Quand vous n’avez étudié que jusqu’à 10 std, assez pour comprendre le concept de force centripète mais que vous n’avez pas pu obtenir un emploi de bureau.”

Lorsque vous n’avez étudié que jusqu’à 10 std, assez pour comprendre le concept de force centripète, mais n’avez pas pu obtenir un emploi de bureau. — ‍बाल्टी लोटा (@balti_lota) 18 octobre 2022

Un autre a commenté: «Le travail acharné que lui et d’autres dans le clip font est tellement humiliant. Que Dieu les bénisse tous.

Le travail acharné que lui et d’autres dans le clip font est tellement humiliant. Que Dieu les bénisse tous. – Healthiswealth (@onpathtohappii) 18 octobre 2022

La vidéo a amassé plus de 10 millions de vues et plus de 9 000 likes sur le site de micro-blogging. L’identité de l’homme dans le clip reste inconnue pour le moment.

