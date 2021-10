Un homme japonais a reçu un diagnostic de syndrome anal sans repos

Cela fait près de deux ans que Covid-19 a fait ses débuts et les scientifiques étudient toujours l’impact des feuilles du SRAS-CoV-2 sur divers organes du corps. Dans le dernier cas, un Japonais de 77 ans, qui s’est remis de Covid-19, s’est avéré avoir un «syndrome anal sans repos».

Son rapport de cas a été publié dans BMC Infectious Diseases. Il a été constaté que plusieurs semaines après que l’homme se soit révélé indemne du virus et sorti de l’hôpital, il a commencé à ressentir une gêne anale profonde et agitée, à environ 10 cm de la région périnéale. L’exercice comme la marche ou la course soulageait un peu les symptômes, tandis que le repos les aggravait. De plus, le symptôme avait tendance à s’exacerber au cours de la soirée. Le patient a également dû prendre des pilules pour dormir.

Après avoir exclu une variété de maladies à l’aide de tests de diagnostic, les médecins ont conclu qu’il était le premier homme au monde à présenter le syndrome anal sans repos après Covid-19. Il s’agit d’une variante du syndrome des jambes sans repos (SJSR). Elle résulte d’un dysfonctionnement du système nerveux central entraînant à la fois des symptômes sensoriels et moteurs.

Ce cas remplissait quatre caractéristiques essentielles du syndrome des jambes sans repos – envie de bouger, aggravation avec le repos, amélioration avec l’exercice et aggravation le soir. Le rapport peut refléter les impacts associatifs de Covid-19 sur l’état neuropsychiatrique d’un patient, a observé la revue.

Les manifestations neuropsychiatriques rapportées de Covid-19 ont inclus le délire, les états confessionnels, l’olfaction et la sensation gustative dysfonctionnelles, la psychose aiguë, l’encéphalite et les événements cérébrovasculaires aigus. Cependant, la compréhension des changements neuropsychiatriques associés à la maladie reste à un stade initial.

