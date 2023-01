Un homme ivre urine sur une femme sur un vol Air India New York-Delhi

Un homme ivre a uriné sur une femme co-passagère dans la classe affaires d’un vol d’Air India en novembre et est parti sans faire face à aucune action. Quelques semaines après l’incident, Air India a déposé une plainte et a recommandé que le dépliant indiscipliné soit placé sur la liste d’interdiction de vol.

La direction générale de l’aviation civile a demandé à la compagnie aérienne un rapport sur l’incident qui a été révélé après que la femme a écrit au président du groupe Air India, N Chandrasekaran.

“Nous prendrons des mesures contre les personnes jugées négligentes”, a déclaré le régulateur.

Le 26 novembre, la passagère ivre aurait décompressé et uriné sur un co-passager de 70 ans dans la classe affaires d’un vol d’Air India de New York à Delhi. Les lumières avaient été tamisées après un repas.

Après avoir uriné, l’homme n’aurait pas bougé jusqu’à ce qu’un autre passager lui demande de partir.

La femme s’est plainte à l’équipage et leur a dit que ses vêtements, ses chaussures et son sac étaient trempés d’urine. L’équipage lui aurait donné un ensemble de vêtements et des pantoufles et lui aurait dit de retourner à son siège.

Après l’atterrissage du vol à Delhi, le passager serait parti sans faire face à aucune action pour son comportement flagrant.

Déçue par la gestion de l’incident par la compagnie aérienne, la femme a écrit à M. Chandrasekaran le lendemain.

Air India a maintenant déposé une plainte à la police contre l’homme. “Air India a constitué un comité interne et a recommandé d’inscrire le passager masculin sur la ‘liste d’interdiction de vol’. L’affaire relève d’un comité gouvernemental et une décision est attendue”, ont indiqué des sources.

La femme aurait dit dans sa lettre qu’elle ne voulait pas s’asseoir sur le siège souillé, alors on lui a donné un siège d’équipage. Au bout d’une heure, l’équipage lui aurait dit de retourner à son siège, qui était recouvert de draps mais qui puait encore l’urine. L’équipage a pulvérisé du désinfectant sur le siège, a-t-elle déclaré. Lorsqu’elle a fermement refusé de prendre le même siège, on lui a donné un autre siège d’équipage, où elle a passé le reste de son vol.

La femme allègue qu’elle n’a pas obtenu de siège différent dans la classe affaires, même s’il y avait des places vacantes.

Il s’agit du dernier incident de comportement indiscipliné sur un vol.

Le 26 décembre, un groupe de passagers a battu un co-passager sur un vol Bangkok-Kolkata sur Thai Smile après qu’il ait refusé de redresser son siège avant le décollage. Le 16 décembre, une vidéo a émergé d’une dispute sur un vol IndiGo dans laquelle une hôtesse de l’air est entendue en train de dire au passager : “Je ne suis pas votre domestique”.