Un homme ivre se rend à l’hôpital avec King Cobra, dit que Snake est mort après l’avoir mordu deux fois

Une vidéo d’un homme UP ivre qui est arrivé dans un hôpital de district pour soigner sa blessure par morsure de serpent devient virale sur les réseaux sociaux. Les médecins de l’hôpital situé dans la région de Kushinagar ont été choqués d’apprendre que la victime d’une morsure de serpent avait également apporté un King Cobra mort enveloppé dans un sac en polyéthylène tout en se faisant soigner. Salauddin Mansoori a affirmé que le serpent était mort après l’avoir mordu deux fois à la main et au pied. Selon un rapport de Punjab Kesari UP, le serpent mort mesurait près de trois pieds de long.

L’homme de 35 ans a porté le serpent mort pour identification et pour étayer sa demande. Il a demandé aux médecins de lui faire une injection anti-venin pour traiter la morsure de serpent.

Ce n’est que lorsque les médecins lui ont demandé d’expliquer tout l’incident qu’ils ont appris que l’homme ivre avait tué le serpent. Mansoori rentrait du travail quand il est tombé sur le serpent. L’incident aurait eu lieu près de la gare de Padrauna. L’homme de l’UP a admis qu’il était en état d’ébriété à l’époque et qu’il aurait à peine traversé le quai de la voie ferrée qu’il a accidentellement marché sur un cobra royal.

En réponse, le dangereux reptile a sauté sur lui et lui a mordu la jambe. L’homme frustré a affirmé qu’il avait attrapé le serpent à mains nues pour se venger. Il aurait dit au reptile : “Je mourrai mais je ne te laisserai pas vivre non plus.” C’est à cette époque que le serpent le mordit à nouveau aux mains.

L’homme ivre était tellement en colère qu’il a frappé à plusieurs reprises le reptile à mort. Après l’incident, l’homme a rendu visite à son frère encore sous l’emprise de l’alcool. Lorsque son frère a entendu l’histoire, il l’a emmené d’urgence dans un hôpital voisin pour une vaccination anti-venin. La vidéo de la visite de l’homme à l’hôpital fait maintenant le tour des réseaux sociaux.

