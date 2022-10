Un homme « ivre » momentanément franchit la barrière du passage à niveau DES SECONDES avant que le train ne passe à 100 mph

SHOCKING CCTV montre un homme sautant une barrière de passage à niveau et titubant sur une voie ferrée quelques secondes avant qu’un train ne passe à toute allure.

Le conducteur, roulant à 100 mph, a klaxonné à l’idiot, qui semblait ivre.

Un homme a été vu sauter une barrière de passage à niveau 1 crédit

Il a traversé une voie ferrée en titubant quelques secondes avant qu’un train ne passe à toute vitesse 1 crédit

Le conducteur roulait à 100 mph 1 crédit

Les images, de Lincoln, ont été diffusées comme un avertissement aux étudiants locaux.

L’inspecteur en chef de la police britannique des transports, Ricky Sweeney, a déclaré: «Le chemin de fer n’est pas un endroit où prendre un raccourci.

« Arriver quelque part un peu plus vite ne vaut pas le risque.

“Nous avons vu de première main que cela peut avoir des conséquences tragiques.

« Il n’y a tout simplement aucune excuse pour ne pas suivre les procédures de sécurité aux passages à niveau.

“Les trains circulent à des vitesses allant jusqu’à 200 km/h, plus larges que les voies sur lesquelles ils circulent et souvent plus silencieux que prévu.”