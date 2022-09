Un homme ivre met du rhum dans les boissons des coureurs de marathon au Mexique et filme The Act

Une vidéo a fait des tournées et fait froncer les sourcils sur Internet qui montre un homme en train de dorer les boissons destinées aux coureurs de marathon avec du rhum. L’incident a eu lieu avant un marathon au Mexique et l’homme s’est filmé en train d’accomplir l’acte avant que la vidéo ne devienne virale sur Internet. Maintenant, le coupable a été identifié par la police, selon Mexico News Daily. Dans le clip, mis en ligne sur Twitter, l’homme, qui semble ivre, montre une bouteille de rhum à la caméra avant de commencer à dorer la boisson des marathoniens. Il verse le rhum blanc sans discernement dans des verres posés sur une table. Alors qu’il continue à piquer presque tous les verres sur la table, on entend l’homme dire: «Je vais verser du sanglant Matusalem [rum brand] pour qu’ils puissent se montrer…”

L’homme dit aussi dans le clip que les marathoniens seront “à leur meilleur niveau” le lendemain et que la course sera “la meilleure du monde”.

L’incident s’est produit dans le quartier Polanco de Mexico aux petites heures du matin. L’homme ivre s’était filmé en train de mélanger du rhum avec les boissons hydratantes des coureurs du marathon de Mexico 2022 avant leur course de 42 kilomètres, a rapporté Mexico News Daily.

À la suite de l’incident, l’Institut mexicain du sport a publié une déclaration indiquant que la police enquêterait sur l’acte et numériserait les images de vidéosurveillance pour se concentrer sur le coupable.

Plus tard, le directeur de l’Institut des sports de Mexico, Javier Hidalgo Ponce, a déclaré au journal mexicain El Universal que l’homme qui avait dopé les boissons avait été identifié. Hidalgo a informé que les coureurs n’avaient pas consommé les boissons enrichies car les bénévoles de l’hydratation avaient déjà appris l’incident. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/maraton-cdmx-identifican-sujeto-que-vertio-alcohol-en-bebidas-de-competidores

De plus, le directeur a souligné que le stand était situé à environ 20 kilomètres du point de départ du marathon et qu’il aurait pu être mortel pour un coureur de consommer la boisson enrichie après avoir parcouru cette distance. “Nous qualifions cet incident d’empoisonnement”, a-t-il déclaré au journal.

