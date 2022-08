Un homme ivre grimpe au 7e étage et casse Dahi Handi pendant que Govindas regarde

Dans une séquence d’événements étranges, lors des célébrations de Janmashtami, un homme ivre a grimpé 7 étages pour briser le Handi. Il a joué les trouble-fêtes à Thane, dans le Maharashtra, vendredi soir.

À Ulhasnagar, Thane, un pot en terre était suspendu au niveau du septième étage. Pendant que les Govindas attendaient de venir, casser le pot et gagner le prix en argent de Rs. 55 000, vers 23 heures, dans un moment classique “Comment va Josh High Monsieur”, un homme de 22 ans drogué par l’alcool et l’esprit du festival, a suscité l’anxiété des spectateurs après avoir grimpé sept étages d’un immeuble, glissant jusqu’à la terrasse à partir de laquelle le Dahi Handi était attaché, a escaladé la corde à mains nues et a cassé le pot.

The Time of India a partagé la vidéo sur Instagram, qui a suscité beaucoup d’attention de la part des internautes. Un utilisateur a commenté: “Donnez-lui un emploi au gouvernement comme promis par le gouvernement du Maharashtra”, tandis qu’un autre a commenté, “Force et endurance”. Un autre utilisateur a commenté: «Et je suis assez choqué, les gens le soutiennent, motivent un homme ivre. Wahhhh mera desh badal raha hai ».

Les organisateurs sont rapidement intervenus et ont abaissé la corde pour ramener l’homme sain et sauf au sol. Les flics déployés sur place ont arrêté l’homme, qui a été identifié comme étant Bhola Waghmare. Il a été accusé d’avoir créé une nuisance publique en consommant de l’alcool.

Selon un rapport du portail d’information, lorsqu’il a été présenté au tribunal samedi, l’avocat Sumeet Gemnani a plaidé au nom de Bhola en disant que les organisateurs devraient donner à Bhola le prix en argent de Rs. 55 000. L’avocat a fait valoir que les organisateurs n’avaient pas précisé comment casser le Dahi Handi. Gemnani a déclaré: “Le gouvernement devrait envisager de lui fournir un emploi dans le cadre du quota de réservation de 5% annoncé par le gouvernement de l’État pour Govindas.”

