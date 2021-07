Un homme ivre aurait étouffé une fille de trois ans à mort en s’asseyant sur elle alors qu’elle dormait sur un canapé dans sa maison du Michigan, a appris un tribunal.

Les procureurs allèguent que John Graves s’est assis sur Paris Sharpe assez longtemps pour asphyxier le bambin à mort.

Paris Sharpe, 3 ans, est décédé dans le Michigan

L’homme de 55 ans a été extradé de l’Iowa vers le comté de Saginaw pour faire face à une accusation liée à la mort de Paris, rapporte Michigan Live.

Paris « avait un sourire qui illuminait la pièce », selon sa nécrologie.

Le vendredi 2 juillet, Graves a comparu devant le juge de district David Hoffman pour mise en accusation pour un chef d’homicide involontaire – un crime de 15 ans s’il est reconnu coupable.

Paris est décédé le 20 septembre, alors que Graves visitait un appartement à Bridgeport.

Il est allégué qu’il s’est saoulé et s’est assis sur elle pendant qu’elle dormait sur le canapé, selon les procureurs.

Un mandat d’arrêt contre Graves n’a été émis que le 25 mai alors que les procureurs attendaient les résultats toxicologiques de l’autopsie de Paris.

Paris était si doux et énergique. Nécrologie

La police de Des Moines, Iowa, a arrêté Graves au cours de la dernière semaine de juin.

Lors de sa comparution, l’avocat de la défense John van Benschoten a déclaré au juge que Graves était sans abri.

Dit que Graves avait l’intention de rester à la mission de sauvetage de Saginaw s’il était libéré sous caution, le juge Hoffman a fixé sa caution à 85 000 $ en espèces.

Son cas a été fixé pour une conférence de pré-examen à 14h20. le 9 juillet, ajoute M Live.

La nécrologie de la chapelle funéraire du paradis de Paris dit: «Elle était si douce et énergique et se démarquait avec ses cheveux bruns sable. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons appelée Pear Bear.

Paris aussi « aimait la musique et surtout elle adorait prendre des selfies avec le téléphone de sa grand-mère.

« Paris manquera vraiment à toute notre famille. »

Parmi les nombreux hommages, il y en avait un déchirant de sa grand-mère, qui se lit comme suit: « Pear bear Nana t’aime et tu me manques tellement.

« Votre sourire énergique va me manquer de la façon dont vous saisiriez le visage de Nanny et me donneriez un baiser, vous avez peut-être été gâté avec certains, vous êtes parfait pour moi au revoir mon cadeau d’anniversaire. »

Aucune accusation n’a été portée contre qui que ce soit d’autre.