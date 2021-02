Dans un incident horrible, un homme de 35 ans de Jharkhand a brûlé le corps de sa mère dans la cour, puis a rôti du poulet sur son bûcher funéraire.

L’incident choquant a eu lieu dans le district de West Singhbhum, à la suite d’une querelle entre la mère et le fils. Sumi Soy en avait assez de la dépendance à l’alcool de son fils, Pradhan Soy. En peu de temps, l’échange houleux est devenu violent, où la mère de 60 ans a été battue à mort avec un bâton en bois par l’homme en état d’ébriété.

Sumi avait demandé à Pradhan, un habitant de la région de Jogogutu Namveer Tola, de ne pas rentrer chez lui en état d’ébriété. Peu de temps après avoir tué Sumi, Pradhan a placé son bûcher dans la cour de leur maison et aurait « rôti un poulet » dessus, puis l’a consommé, selon Temps de l’Inde.

Le lendemain matin, Pradhan a essayé de brûler les restes du corps calciné sur le poêle, quand sa sœur l’a repéré en train de faire l’acte odieux. Immédiatement, les voisins ont été alertés, qui ont fait irruption dans la maison, l’ont ligoté et ont informé la police.

Selon la déclaration de l’officier responsable du commissariat de police de Manoharpur, Pradhan avait tué sa mère «dans un accès de rage» après avoir été averti de sa dépendance. Cependant, l’affaire est toujours sous « interrogatoire » suite aux allégations d’un « poulet rôti » par les voisins.

Il a en outre été révélé qu’il y a quatre ans, Pradhan avait également assassiné son père de 60 ans, Gopal Roy.

Lors d’un autre incident récent à Jharkhand, un père ivre avait tué sa fille d’un an et demi pour avoir pleuré dans la capitale de l’État Ranchi en décembre.

Selon la police, Gautam, 40 ans, un habitant de la localité de Mukchundtoli dans le quartier du poste de police de Chutia à Ranchi, s’est mis en colère lorsque l’enfant n’arrêtait pas de pleurer. Il a jeté sa fille par terre et quand elle pleurait encore, il l’a étranglée.

La mère du bébé a commencé à pleurer après l’incident et les gens se sont rassemblés et ont attrapé Gautam. Il a été battu par la foule et remis à la police.

Selon la police, Gautam était un buveur habituel. Il a été admis dans un Nasha Mukti Kendra mais n’a pas renoncé à boire.

Le corps de l’enfant a été envoyé pour une autopsie et Gautam a été placé en garde à vue.

«Mon mari aimait nos deux enfants. Je ne peux pas expliquer la raison pour laquelle il a fait une telle démarche», a déclaré Babita, l’épouse de l’accusé.