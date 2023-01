Un homme « ivre » arrêté après avoir prétendument uriné sur une femme âgée sur un vol d’Air India | Nouvelles du monde

Un homme « ivre » a été arrêté après avoir prétendument uriné sur une femme âgée dans la section classe affaires d’un avion.

Selon la police indienne, l’homme, âgé de 34 ans, a été arrêté dans la ville méridionale de Bangalore à la suite de l’incident survenu sur un vol d’Air India en provenance de New York pour New Delhi.

L’homme, qui fait face à une allégation d’outrage à la pudeur de la femme, a été transporté au Indien capitale samedi, où il a été placé en garde à vue pendant 14 jours pendant que la police enquêtait.

S’il est reconnu coupable, l’homme, qui a été licencié de son travail dans une société bancaire de premier plan à la suite des allégations, risque jusqu’à trois ans de prison.

Le journal Times of India a rapporté que le suspect avait déclaré qu’il était ivre au moment de l’incident présumé et qu’il ne pouvait pas croire ce qu’il avait fait.

Un passager du vol a déclaré au journal qu’il avait vu l’homme consommer une quantité excessive d’alcool au moment de l’incident présumé et qu’il parlait de manière incohérente.

Pendant ce temps, le père de l’homme, parlant au Hindustan Times, a décrit les allégations comme un “cas totalement faux”.

Il a également affirmé que son fils “n’avait pas dormi depuis 30 à 35 heures” et s’était endormi après avoir bu un verre.

L’incident présumé aurait eu lieu en novembre de l’année dernière, bien qu’Air India n’ait déposé une plainte auprès de la police que cette semaine.

La société a déclaré que l’équipage n’avait pas convoqué la police à son atterrissage à New Delhi car ils pensaient que les deux personnes impliquées avaient réglé le problème entre elles.

Pendant ce temps, Air India a déclaré avoir émis des avis écrits et immobilisé un pilote et quatre membres d’équipage de cabine en relation avec l’incident.

La société avait été critiquée sur les réseaux sociaux pour sa décision d’empêcher l’homme de voler avec eux pendant 30 jours – une interdiction qui, selon les militants, n’était pas assez longue.

Le PDG et directeur général de la compagnie aérienne, Campbell Wilson, a déclaré dans un communiqué: “Air India reconnaît qu’elle aurait pu mieux gérer ces questions, à la fois dans les airs et au sol, et s’engage à prendre des mesures.”