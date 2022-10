Un homme irlandais rame en solo de New York à l’Irlande pendant 112 jours et établit un record du monde

Un Irlandais est devenu la première personne à effectuer un voyage de New York à Galway, en Irlande, en ramant dans la mer en solo. Le voyage a été bouclé en 112 jours par Damian Browne, un ancien joueur de rugby professionnel. Il est arrivé à terre sur les rochers de la plage de Furbo, située juste à côté du port de Galway, le matin du 4 octobre. Il s’est lancé dans le voyage exténuant de 112 jours à travers l’océan Atlantique depuis Chelsea Piers le 14 juin. Damian Browne a ramé un 20 -bateau à pied, à savoir Cushlamachree, pendant environ 2 686 heures au total.

Le jour où il est rentré chez lui, un déluge de spectateurs et de supporters l’a accueilli en héros. Les membres de la famille de Browne étaient également présents et ravis de le voir conclure le voyage aventureux. Comme l’a rapporté l’Irish Independent, l’ancien joueur de rugby a déclaré à RTE News At One que le défi lui avait coûté très cher et qu’à chaque changement, il semblait avoir accumulé des pensées négatives. Cela a été aggravé par les courants d’eau défavorables qui le frappaient constamment, rendant la situation extrêmement stressante.

Il a expliqué comment il parcourrait un mile ou deux miles dans la mer exténuante, mais lorsqu’il essayait de rester à l’écart des avirons pendant une courte pause de 15 minutes, la moitié de la distance parcourue était instantanément effacée. Il lui faudrait redoubler d’efforts pour regagner la distance parcourue. Selon lui, ce sont ses mains qui ont dû subir l’impact massif alors que l’on a affaire à un degré élevé de force avec les rames dans la mer. Browne a déclaré que les avirons peuvent facilement sortir de la main s’ils ne sont pas manipulés avec soin.

Damian Browne aurait commencé le voyage avec son ami Fergus Farrell, ils espéraient battre un record du monde en traversant l’étang à la rame en seulement 56 jours. Malheureusement, Farrell a dû être retiré du bateau dans les 13 jours pour des raisons de santé. Notamment, Farrell a subi un voyage spinal il y a quatre ans, il était présent pour accueillir son pote, Browne. Farrell a déclaré: “Je suis juste soulagé que Damo soit à la maison car je l’avais laissé seul au milieu de l’océan.” Pendant ce temps, l’ancien joueur de rugby a déclaré qu’il chérissait le moment spécial d’atteindre enfin sa destination. Il a admis que ce n’était pas la solitude qui le gênait.

“La solitude n’était pas vraiment quelque chose que j’ai trouvé très éprouvant parce que je suis ce genre de personne, je tire de l’énergie d’être dans ma propre entreprise, c’est plus les difficultés que j’ai rencontrées avec les conditions”, a-t-il expliqué. Mais Browne a déclaré que son arrivée n’était pas exactement comme il l’avait imaginé.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici