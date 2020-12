Un homme irlandais-indien a postulé au Guinness World Records en établissant un nouveau record en étant la première personne à marcher l’équivalent de la circonférence de la Terre. Mais voici le hic, l’homme n’a jamais réellement marché sur toute la circonférence de la planète.

Au cours des quatre dernières années, Vinod Bajaj, 70 ans, a parcouru 40 075 kilomètres dans la ville irlandaise de Limerick, à l’ouest de l’Irlande. La distance est égale à la circonférence de la terre, c’est pourquoi Bajaj prétend créer un record de marche sur l’énorme distance sans quitter sa ville. Le consultant en affaires à la retraite est né en Inde et vit en Irlande depuis 43 ans.

Selon un rapport du Indépendant, Bajaj a parcouru les 40 075 kilomètres de la ville irlandaise en septembre après avoir parcouru plus de 54,6 millions de pas en 8 322 heures et brûlé près d’un million et demi de calories en 1 500 jours.

Pour suivre ses progrès, Bajaj a utilisé un tracker d’activité sur son téléphone. Marié, père d’un enfant, Bajaj a commencé sa marche ambitieuse en 2016 dans le but de perdre du poids. À l’époque, il ne considérait pas la distance à parcourir. Parler au Indépendant, Bajaj a déclaré qu’il ne s’était pas réveillé un matin pour dire qu’il allait faire une marche sur Terre ou qu’il allait essayer de se faire une place dans le Guinness World Records. Il a dit qu’il voulait juste marcher parce qu’il voulait perdre du poids et qu’il sentait qu’il était un peu en surpoids.

Il a déclaré au site d’information qu’après avoir marché pendant un an, il avait découvert qu’il avait parcouru la circonférence de la lune, qui est de 10921 kilomètres. Cela a motivé Bajaj à continuer sa virée à pied et à la deuxième année, il avait parcouru la distance égale à la circonférence de Mars, qui est d’environ 20 000 kilomètres. Après ces deux réalisations, Bajaj a visé le prochain objectif qui était d’aller après la circonférence de la Terre, qui est d’environ 40 075 kilomètres. Et cette année, il a parcouru l’immense distance et souhaite désormais inscrire son exploit dans le Guiness Book of World Records.

Le septuagénaire, qui parcourait près de 50 kilomètres par jour, a exhorté les autres à prendre également soin de leur forme physique. Selon le Indépendant, pendant le coronavirus pandémie lorsque les restrictions de santé publique en Irlande étaient en place, Bajaj a parcouru près de 9 000 kilomètres et a également adhéré aux mesures gouvernementales consistant à rester dans un rayon de cinq kilomètres de son domicile.

Le prochain objectif de Bajaj est de couvrir la distance égale à la circonférence de Neptune, qui est de 160 000 kilomètres.