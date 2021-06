Alors que le Tamil Nadu prolongeait le verrouillage d’une autre semaine jusqu’au 21 juin avec plus d’assouplissements en place, le gouvernement de l’État dirigé par le député Staline a également décidé de rouvrir les magasins d’alcools appartenant à l’État Tamil Nadu State Marketing Corporation (TASMAC) dans 27 districts pour une période limitée de temps. Et bien que l’opposition de l’État ait dénoncé le gouvernement TN pour cette décision, un incident unique est devenu viral à Madurai dans l’État où un homme a été vu en train d’adorer des bouteilles d’alcool peu de temps après les avoir achetées dans un magasin d’alcool. L’homme, qui serait allé acheter des bouteilles d’alcool, a fini par allumer une lampe en terre et l’a gardée sur les marches du magasin avant d’acheter deux bouteilles d’alcool.

Après avoir acheté les bouteilles, l’homme a de nouveau été vu en train de les embrasser et de les prier alors qu’il se tenait devant le magasin d’alcools. Quelques personnes sur place à ce moment-là ont enregistré l’incident et il est maintenant devenu viral sur les plateformes de médias sociaux. L’agence de presse ANI a également partagé la vidéo.

Les internautes se sont joints à eux pour réagir à la vidéo hilarante de l’homme vénérant des bouteilles d’alcool.

Je ne sais pas de quel genre de religion il s’agit, mais comptez-moi sur — Nachikethiaminvincible (@nachkethiaminvi) 14 juin 2021

J’espère qu’il a apprécié son verre 🙂— Hareng (@herringcove7) 14 juin 2021

Plus tôt également, il y a eu de tels incidents de personnes adorant des magasins d’alcools priant les «dieux» de rouvrir le magasin au milieu d’une pandémie de coronavirus. Plus tôt en avril, lorsque le gouvernement de Delhi a imposé le couvre-feu, la détermination d’une femme âgée à acheter de l’alcool comme remède contre le coronavirus est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La femme, que l’on pouvait voir faire la queue pour acheter de l’alcool, a déclaré que seuls ceux qui ont bu de l’alcool peuvent rester protégés contre le virus. « Injection fayda nahi karega, vous alcool fayda karegi…Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga ». (L’injection n’aidera pas mais cet alcool m’aidera… Les médicaments ne m’affecteront pas mais une dose d’alcool fera des merveilles).

