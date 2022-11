Un homme interdit l’électricité à la maison après une grosse facture, sa famille utilise désormais des lampes frontales

D’énormes factures d’électricité peuvent parfois être une menace, en particulier si vous avez beaucoup utilisé la climatisation ou les appareils de chauffage. Même si ces factures élevées nous dérangent, tout ce que nous pouvons faire est d’éviter toute consommation inutile d’électricité. Ce que la plupart d’entre nous ne feraient pas, cependant, c’est d’abandonner complètement l’électricité et de revenir en arrière de deux siècles. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, une famille a fait exactement cela et fait la une des journaux.

Selon un rapport du Metro, Chavdar Todorov, 53 ans, a été alarmé par la facture d’électricité de 320 £ ou 31 000 Rs en un mois. En réfléchissant à ce qu’il fallait faire pour réduire les factures, toute la famille a finalement décidé de renoncer à l’électricité.

Todorov a maintenant demandé à sa famille de porter des lampes frontales pour économiser de l’argent. Todorov et sa famille, composée de sa femme Moda, âgée de 49 ans, et de ses enfants Teo et Nicole, âgés respectivement de 14 et 20 ans, portent désormais des torches sur la tête après le coucher du soleil car aucune lumière n’est utilisée dans la maison.

Les bougies sont également souvent utilisées pour éclairer la maison après la tombée de la nuit. S’adressant à Metro, Todorov a déclaré qu’il avait l’impression de vivre au XVIIIe siècle et que cela ne leur coûtait que 820 roupies par lampe frontale, contrairement à l’énorme facture qu’ils recevaient à la fin du mois. Ils utilisent le radiateur une fois par semaine pour chauffer la maison.

Moda dit que même si elle adhère à l’idée de son mari, elle se sent parfois en danger dans le noir car il y a eu des cambriolages dans la région. “Nous allumons des bougies et essayons de le rendre romantique”, a-t-elle déclaré.

