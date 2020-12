Un autoproclamé « négationniste des covides » a installé une table devant une clinique de dépistage très fréquentée à Sydney, provoquant l’indignation avec son signe déclarant que la pandémie est une arnaque.

Lachlan Kavanagh a été photographié devant une clinique de Bondi mettant au défi les passants de « changer d’avis » sur le virus, qui a tué 1,7 million de personnes dans le monde.

L’image a été publiée sur Facebook le 20 décembre, sous-titrée: «Quelle légende à Bondi».

Il présente M. Kavanagh souriant derrière une table, donnant des voitures alignées pour tester le pouce en l’air avec un panneau indiquant: « COVID IS A SCAM, CHANGE MY MIND. »

Le jeune activiste a également été repéré lors des marches de la Journée de la liberté tout au long de la pandémie, exigeant la fin des restrictions de verrouillage.

Sur les réseaux sociaux, il se vantait fièrement d’être le « principal déni de COVID de Sydney ».

Lachlan Kavanagh (photo) à l’extérieur de la clinique de test de Bondi, souriant et levant les pouces alors qu’il défie les passants que le coronavirus est une arnaque

Le jeune Sydneysider a eu son idée du célèbre YouTuber, Steven Crowder, qui est connu pour la même configuration, demandant aux gens de « changer d’avis » sur des sujets d’actualité.

Ses vidéos reçoivent souvent des millions de vues sur YouTube car il a «de vraies conversations avec de vraies personnes sur des questions d’actualité».

Mais M. Kavanagh a reçu un mélange de réponses pour sa cascade.

Un utilisateur de Facebook a commenté: « Je vois un autre enfant stupide que (pas) étonnant que COVID-19 se propage, nous avons des idiots comme ça »

D’autres ont félicité l’homme pour ses efforts, plusieurs commentaires le qualifiant de « légende ».

Lachlan Kavanagh emmène sa pancarte à plusieurs endroits à Sydney. Sur la photo: M. Kavanagh à Manly – qui est actuellement verrouillé pour une nouvelle épidémie de coronavirus

La maladie COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus nouvellement découvert et a quitté les hôpitaux du monde entier au point de rupture grâce à un afflux de patients.

Le coronavirus est une maladie infectieuse qui affecte le système respiratoire de différentes manières, beaucoup mourant du virus.

Il pénètre dans les poumons et se propage dans tout le corps, ce qui peut entraîner des effets à long terme tels qu’un essoufflement et des douleurs thoraciques, selon le Center for Disease Control and Prevention.

En Europe et en Amérique du Nord, une deuxième vague meurtrière fait actuellement des ravages dans les communautés, tuant des êtres chers et obligeant les économies à se fermer.

Sydney est actuellement aux prises avec sa propre deuxième vague, avec 68 cas sur les plages du nord de la ville.

M. Kavanagh a été vu dans d’autres endroits avec le même signe et la même configuration, y compris Manly – qui est actuellement en lock-out grâce à l’épidémie inquiétante.

YouTuber, Steven Crowder, est connu pour avoir publié des vidéos de lui mettant en place une table et demandant aux gens de « changer d’avis » sur divers sujets