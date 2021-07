Un homme insérant un serpent vivant dans le nez et le sortant de la bouche a vidé les internautes

En surfant sur Internet, nous voyons des centaines de vidéos de personnes attrapant des serpents, réalisant des cascades et certaines vidéos laissent les gens sous le choc. Voici une de ces vidéos où un homme insérant un serpent dans le nez laissera les internautes stupéfaits. La vidéo a été partagée par l’acteur de Bollywood Vidyut Jammwal sur Instagram, mais les téléspectateurs doivent réfléchir à deux fois avant de regarder cette vidéo car les serpents sont la créature la plus dangereuse sur Terre, mais pensez-vous en insérer un dans le nez ? Quelqu’un peut-il imaginer de telles choses? M. Vidyut n’a pas mentionné où cette vidéo a été prise et l’a sous-titrée comme « J’aime mon Inde ».

Bien que beaucoup réagissent de manière choquante à la vidéo, il y a eu d’innombrables réactions mitigées face à l’exploit de l’homme. Beaucoup ont commenté le fait que l’homme soumettait le reptile à des abus. « Les animaux ne devraient pas être utilisés à des fins de divertissement », a déclaré une personne.

Un autre utilisateur a dit : « Ne pensez-vous pas que c’est du harcèlement envers les animaux… Est-ce que le serpent voulait vraiment faire un voyage dans ses narines ?

Inutile de dire que la vidéo a recueilli plus de 2 millions de vues et plus de 8 000 commentaires.

Une autre vidéo est devenue virale sur Instagram, où une fille nommée Shweta a été vue en train de jouer avec un cobra royal et d’effectuer des cascades sans aucune crainte. Elle joue avec le cobra en tenant un bâton et le jongle comme une pro.

Il existe de nombreuses vidéos de ce type qui deviennent souvent virales de personnes réalisant des cascades aussi dangereuses avec des animaux vivants. Et bien qu’il s’agisse d’un acte audacieux à bien des égards, cela soulève la question de la maltraitance animale.

Quelle est votre réaction à cette vidéo ?

