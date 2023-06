Un homme innocenté des meurtres de chasseurs après 21 ans de prison demande 1 million de dollars au Michigan

DETROIT (AP) – Un homme qui a passé près de 21 ans en prison pour la mort de deux chasseurs du Michigan a déposé une plainte vendredi demandant 1,02 million de dollars pour condamnations injustifiées, juste un jour après qu’un procureur a abandonné les accusations de meurtre et exclu un deuxième procès.

« Jeff Titus a 71 ans. Il a été privé de 21 ans de son apogée », a déclaré l’avocat Wolf Mueller. « Qui sait combien de temps il vivra ? Il n’a pas une journée à perdre. »

Les condamnations de Titus ont été rejetées en février sur la base de preuves récemment découvertes, a déclaré Mueller, un seuil clé pour obtenir une indemnisation de l’État.

Titus a longtemps déclaré son innocence dans la fusillade mortelle de Doug Estes et Jim Bennett près de ses terres du comté de Kalamazoo en 1990.

Il a été libéré de prison – et condamné à perpétuité – plus tôt cette année lorsque les autorités ont reconnu que l’avocat du procès de Titus en 2002 n’avait jamais reçu de dossier de police contenant des détails sur un autre suspect. Thomas Dillon était un tueur en série de l’Ohio dont les cinq victimes entre 1989 et 1992 chassaient, pêchaient ou faisaient du jogging.

Il n’est pas contesté que le défaut de produire le dossier a violé les droits constitutionnels de Titus.

« La » nouvelle preuve « démontre que (Titus) est factuellement innocent du crime », déclare son procès.

En vertu de la loi du Michigan, une personne condamnée à tort peut être éligible à recevoir 50 000 $ pour chaque année de prison.

« Nous n’avons pas encore reçu la plainte et nous l’évaluerons lorsque nous le ferons », a déclaré Kimberly Bush, porte-parole du bureau du procureur général.

Dillon est décédé dans une prison de l’Ohio en 2011. Le dossier trouvé au bureau du shérif du comté a révélé qu’une femme et son fils l’avaient identifié comme l’homme dans une voiture dans un fossé près de la scène du meurtre du Michigan. La femme a également décrit une voiture qui ressemblait à celle appartenant à la femme de Dillon.

___

Suivez Ed White sur http://twitter.com/edwritez

Ed White, l’Associated Press