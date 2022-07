Un homme infecté par une amibe mangeuse de cerveau après avoir nagé sur une plage aux États-Unis

Une plage de l’État américain de l’Iowa a été fermée après qu’un touriste qui venait de s’y baigner s’est avéré atteint d’une maladie cérébrale rare et potentiellement mortelle, qu’il aurait apparemment contractée suite à une exposition à l’eau. Le département de la santé publique de l’Iowa a déclaré que la plage du parc d’État du lac des Trois incendies du comté de Taylor sera temporairement fermée aux nageurs.

Selon le communiqué de presse du département de la santé, “la fermeture est une réponse de précaution à une infection confirmée à Naegleria fowleri chez un résident du Missouri avec une exposition probable récente en nageant à la plage”.

L’homme serait revenu après une baignade sur la plage avec un mal de tête et sa santé s’est rapidement détériorée. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été découvert qu’il souffrait d’une infection rare causée par l’amibe Naegleria fowleri. Il est si dangereux qu’il mange les cellules du cerveau et dans la plupart des cas, la mort s’ensuit.

L’infection, appelée méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM), est une infection cérébrale rare et potentiellement mortelle causée par l’amibe unicellulaire microscopique Naegleria fowleri.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, Naegleria fowleri se trouve fréquemment dans le sol et l’eau douce et chaude, y compris les lacs, les rivières et les sources chaudes. On le trouve dans les piscines négligées ou non chlorées.

Selon l’autorité sanitaire, les infections à Naegleria fowleri peuvent survenir lorsque de l’eau contenant l’amibe pénètre dans le corps d’une personne par le nez, puis atteint le cerveau où elle endommage les tissus cérébraux.

Selon le CDC, le risque de succomber à cette maladie une fois infecté est de 97 %. Il y a eu 154 cas de ce type en Amérique de 1962 à 2021, dont seulement quatre vies ont été sauvées.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.