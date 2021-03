Dans un acte de protestation, un Indonésien a pris un bain et a même pêché dans un immense nid-de-poule au milieu d’une route très fréquentée et endommagée. L’incident a été tourné à Praya City, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara (NTB), où l’homme est vu assis au milieu de la flaque d’eau et prenant un bain. La vidéo de l’action de la personne est rapidement devenue virale, obligeant les autorités à commencer les travaux de réparation et à réparer la route immédiatement, selon les rapports.

