Un homme indien licencié par Amazon se lance dans une recherche urgente d’un nouvel emploi avec “le cœur lourd”

Amazon a suivi Twitter et Meta en licenciant des travailleurs dans un contexte de ralentissement économique. Un rapport du New York Times du 14 novembre a déclaré qu’Amazon prévoyait de licencier environ 10 000 personnes au cours des prochains jours. Le rapport a ajouté que les licenciements se concentreraient sur certains départements comme l’organisation des appareils, y compris l’assistant vocal Alexa, ainsi que sur sa division de vente au détail et dans les ressources humaines. Un Indien, Saurabh Vaidya, était l’un des employés licenciés.

Vaidya s’est adressé à LinkedIn pour annoncer avec le “cœur lourd” qu’il avait été touché par les licenciements technologiques chez Amazon. Il a déclaré que toute l’équipe de science des données d’Amazon Alexa, dont il faisait partie, avait été licenciée. que travailler chez Alexa Privacy avait été un travail de rêve pour lui et a exprimé sa gratitude d’avoir eu l’opportunité d’y travailler en tant que scientifique appliqué.

“Malheureusement, avec mon statut d’immigration, je n’ai que peu de temps pour rechercher et obtenir un nouveau poste”, a-t-il déclaré dans son post sur LinkedIn. Il a ajouté qu’il recherchait des postes en tant que scientifique appliqué, scientifique des données, ingénieur en apprentissage automatique, logiciel Ingénieur (en ML) en urgence. “Je nous encourage tous à prendre soin de nous en cette période difficile”, écrit-il.

De nombreux utilisateurs de LinkedIn ont proposé des opportunités d’emploi et des postes vacants qu’ils avaient rencontrés.

Auparavant, un Indien qui travaillait chez Meta en tant que responsable principal du programme technique avait été licencié de manière inattendue et avait demandé de l’aide sur LinkedIn dans un développement malheureux. Raju Kadam travaillait chez Meta depuis neuf mois et a déclaré dans un post sur LinkedIn qu’il ne s’attendait pas à être licencié car il avait eu “de bonnes performances dans tous les domaines” depuis qu’il avait rejoint l’entreprise.

“Je suis sous visa H1-B et mon horloge pour quitter les États-Unis a commencé aujourd’hui. Je tends la main à tous les métamates, connexions, communauté LinkedIn pour m’aider à trouver un emploi sinon je dois quitter les États-Unis avec mes enfants… Mes 2 fils (Arjun – superman, Yash -Chicken) sont des citoyens américains et leur vie sera impacté », a-t-il écrit dans son post sur LinkedIn, qui a reçu une réponse écrasante.

