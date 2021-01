Un expatrié indien basé à Dubaï a battu le record du monde du plus grand record de « Pop up Greetings Card », ont rapporté samedi les médias.

Ramkumar Sarangapani est actuellement le détenteur du plus grand nombre de records du monde Guinness aux Émirats arabes unis (EAU) et il s’agit de son 19e record du monde, rapporte Gulf News.

La carte de voeux de Sarangapani est 100 fois plus grande que la carte de voeux pop-up ordinaire et comporte un collage du vice-président et du Premier ministre des Émirats arabes unis et du souverain de Dubaï, les peintures de Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum créées par le célèbre artiste basé à Dubaï Akbar Saheb sur le 25 dernières années.

Avec une surface fermée de 8,20 mètres carrés, il a battu le précédent record de 6,729 mètres carrés établi par Hong Kong.

À 4 mètres de long et 2,05 mètres de large, la couverture extérieure de la carte est l’offre gagnante de la peinture Expo 2020 créée par Saheb en 2013, tandis que l’intérieur de la carte et de la fenêtre contextuelle est un collage de diverses peintures de Sheikh Mohammed réalisées par lui depuis 1996 .

La carte sera exposée à la Numisbing Art Gallery, au centre de Doha, Al Maktoum Road, avec la plus grande carte de voeux électronique, créée à l’occasion de la 49e journée nationale des Émirats arabes unis.

La vitrine durera 15 jours à partir du 4 janvier et restera jusqu’au 18 janvier