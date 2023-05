Un homme inculpé pour vol de pantoufles en rubis du Magicien d’Oz 18 ans après le braquage d’un musée

Comme ça arrive6:48Le vol de chaussures du Magicien d’Oz a été un mystère pendant 18 ans. Maintenant, un homme a été inculpé

John Kelsch se souvient encore très bien du jour où les pantoufles rouge rubis ont été volées au musée Judy Garland à Grand Ripids, Minn, il y a près de deux décennies.

C’était un dimanche matin de 2005. Il venait de sortir de la douche lorsque la femme qui travaillait au bureau des admissions du musée, Kathe Johnson, l’a appelé et lui a dit : « Ils sont partis. »

« Je savais exactement ce qu’elle voulait dire », a déclaré Kelsch, conservateur et directeur fondateur du musée. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

« Mon cœur battait la chamade. L’adrénaline est montée. J’ai conduit à près de 90 miles à l’heure jusqu’au musée. J’y suis arrivé en deux minutes. Et puis Kathy m’a montré la scène du crime. »

Une porte de sortie de secours a été brisée. Du verre était éparpillé sur tout le sol du musée où les pantoufles – l’une des quatre paires portées par Garland en 1939 Le magicien d’Oz – manquaient. Un seul sequin est resté sur le sol au milieu des éclats.

« Cela ressemblait à une violation complète de notre musée », a déclaré Kelsch. « Tout le monde était juste écrasé. »

Mais maintenant, 18 ans après la disparition des pantoufles et cinq ans après leur récupération dans une piqûre du FBI, quelqu’un a été inculpé pour le crime qui hante la mémoire de Kelsch.

Terry Martin, 71 ans, a été inculpé mardi d’un chef de vol d’une œuvre d’art majeure, ont annoncé mercredi les procureurs. L’acte d’accusation n’a fourni aucune autre information sur Martin, et les dossiers en ligne ne mentionnent pas d’avocat pour lui.

Terry Van Horn, porte-parole du ministère américain de la Justice dans le Dakota du Nord, a déclaré qu’il ne pouvait fournir aucune information au-delà de ce qui était inclus dans l’acte d’accusation d’un paragraphe.

Lorsqu’il est contacté pour un commentaire par le Minneapolis Star-Tribune l’accusé a dit : « Je dois être jugé. Je ne veux pas te parler. »

Janie Heitz, directrice exécutive du musée, a déclaré à l’Associated Press que le personnel du musée était « un peu sans voix » que quelqu’un avait été inculpé tout ce temps plus tard.

Des équipes de plongée, de grosses récompenses et une piqûre du FBI

La recherche des célèbres pantoufles rubis à paillettes a connu beaucoup de hauts et de bas au fil des ans, attirant l’attention internationale et l’intérêt des réalisateurs de documentaires.

Et plus longtemps ils restaient introuvables, plus ils prenaient de la valeur.

Lorsqu’elles ont été volées, les pantoufles étaient assurées pour 1 million de dollars américains. Mais la valeur marchande actuelle est d’environ 3,5 millions de dollars, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un communiqué de presse.

Les forces de l’ordre ont offert une récompense de 250 000 dollars américains pour des informations sur la localisation des pantoufles au début de l’affaire, et un donateur anonyme de l’Arizona a versé 1 million de dollars en 2015.

John Kelsch est conservateur et directeur fondateur du Judy Garland Museum. (Janie Heitz/Le Musée Judy Garland)

Pendant ce temps, des rumeurs tourbillonnaient à Grand Rapids, a déclaré Kelsch. Certaines personnes ont émis l’hypothèse que deux adolescents locaux étaient responsables du smash-and-grab et qu’ils avaient jeté les chaussures emblématiques dans une mine de minerai de fer.

En 2015, les équipes de plongée ont fouillé le lac qui s’est formé dans la fosse de la mine abandonnée, en vain.

D’autres personnes, a déclaré Kelsch, pensaient que c’était un travail interne.

« Ils ont cru à tort que le musée collectait l’argent de l’assurance, ce qui n’était pas vrai », a-t-il déclaré.

Lorsqu’elles ont été volées, les pantoufles étaient prêtées par le collectionneur de souvenirs hollywoodiens Michael Shaw, qui a reçu une indemnité d’assurance sept ans après le vol, selon le musée.

Une grande rupture dans l’affaire s’est produite en 2017, lorsqu’un pronostiqueur a contacté l’assureur des chaussures en 2017 et a déclaré qu’il pouvait aider à les récupérer. Après une enquête de près d’un an, le FBI a attrapé les chaussures lors d’une opération d’infiltration à Minneapolis en juillet 2018.

Kelsch dit que rien de tout cela ne serait possible sans le fait que les policiers locaux – en particulier le dét. Brian Mattson, qui coordonné avec le FBI sur l’enquête – n’a jamais abandonné l’affaire.

Les détails exacts de la façon dont tout cela s’est déroulé ne sont pas encore clairs.

« Je suis sûr que le FBI a beaucoup plus à révéler éventuellement, donc le livre ne peut pas encore être écrit », a déclaré Kelsch, ajoutant qu’il prévoyait en fait d’écrire ledit livre lui-même.

REGARDER | Entretien de 1965 avec Judy Garland :

Judy Garland parlant avec Laurier LaPierre en 1965 À Toronto pour des performances au O’Keefe Centre, la chanteuse est également apparue à la télévision de CBC.

Les chaussures volées, à la connaissance de Kelsch, sont toujours en possession du FBI. Mais lorsque l’affaire judiciaire est terminée, il pense qu’ils devraient rentrer au musée.

Après tout, Garland a grandi à Grand Rapids, a-t-il dit, et « il n’y a pas d’endroit comme sa ville natale ».

« Nous allons déclarer publiquement que nous nous battrons tous pour les obtenir pour le Minnesota », a déclaré Kelsch, avant de préciser en riant: « Je ne sais pas si ce serait un combat. Mais nous sommes allons faire un effort soutenu pour voir si nous pouvons les avoir dans le cadre de l’héritage de notre État. »