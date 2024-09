Un homme inculpé pour un accident mortel survenu dans une maison de White Settlement alors qu’il était en état d’ivresse se tue dans la cour

Un homme accusé d’homicide involontaire par ivresse en 2022 après avoir écrasé sa camionnette contre une maison de White Settlement, tuant une adolescente et blessant grièvement son père, s’est tiré une balle dans la tête le 31 août, ont indiqué les autorités.

Donald Gruber, 65 ans, s’est suicidé vers 4 heures du matin dans sa cour. La police de White Settlement a annoncé vendredi son décès.

Gruber a été accusé d’avoir conduit en état d’ivresse. écrasant sa camionnette et sa remorque dans une maison, tuant Katey Kirkland, une lycéenne de 18 ans qui se trouvait à l’intérieur, et blessant grièvement son père.

Un mandat d’arrêt avait été émis contre Gruber après qu’il aurait violé les conditions de sa caution en consommant de l’alcool le 9 août 2024 et en omettant de fournir des échantillons d’haleine pour des tests plus tard dans le mois, selon le département de surveillance communautaire et des services correctionnels du comté de Tarrant.

L’accident s’est produit le 7 août dans le bloc 9300 de Jason Court à White Settlement.

Katey Kirkland était en dernière année au lycée de Saginaw. Sa mère, Amy Kirkland, se trouvait à l’intérieur de la maison au moment de l’accident mais n’a pas été gravement blessée.

La police de White Settlement a également arrêté la passagère Peggy Cox, 71 ans, soupçonnée d’homicide involontaire par ivresse dans cette affaire. Le bureau du procureur du district pénal du comté de Tarrant a refusé de l’inculper.

Les rapports toxicologiques ont montré que Gruber et Cox étaient tous deux en état d’ébriété au moment de l’accident, a déclaré la police.

Lorsque les enquêteurs ont interrogé Cox, elle leur a dit que ni elle ni Gruber n’étaient ivres mais qu’ils avaient tous deux bu, selon une déclaration sous serment à l’appui d’un mandat d’arrêt contre Cox. Les rapports toxicologiques ont montré que Gruber avait un taux d’alcoolémie de 0,085 et Cox de 0,10, tous deux au-dessus de la limite légale. Cox a déclaré aux enquêteurs que Gruber avait consommé deux verres de vodka mélangés et qu’elle en avait consommé trois dans un bar.

Cox a déclaré à la police que Gruber avait eu une quinte de toux qui l’avait fait perdre connaissance alors qu’il conduisait, selon la déclaration sous serment du mandat d’arrêt. Elle a déclaré à la police que Gruber s’était effondré sur le volant et que son pied avait appuyé à fond sur la pédale d’accélérateur. Cox a déclaré qu’elle avait tendu la main et attrapé le volant pour essayer de contrôler le véhicule alors qu’il accélérait.

Cox a déclaré à la police que Gruber avait déjà eu des quintes de toux qui l’avaient fait s’évanouir, mais jamais pendant qu’il conduisait, selon la déclaration sous serment.

Les dossiers des forces de l’ordre ont montré que Gruber avait trois condamnations antérieures pour conduite en état d’ivresse.

Kevin Kirkland, le père de Katey Kirkland, et Amy Kirkland ont intenté une action en justice contre Gruber, Cox, The Point on Lake Worth et les entreprises, Wildcat Canyon LLC et Woods Inlet LLC, qui exploitent le restaurant, que les Kirkland ont accusé de trop servir Gruber et Cox.

Le procès a été réglé et rejeté en avril.