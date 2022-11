Un homme inculpé pour menace “large” contre les synagogues

NEWARK, NJ (AP) – Un homme accusé d’avoir publié une vaste menace en ligne la semaine dernière qui a renforcé la sécurité dans les synagogues et les écoles juives du New Jersey fait maintenant face à des accusations, ont annoncé jeudi les procureurs fédéraux.

Omar Alkattoul, 18 ans, de Sayreville, est accusé de transmettre une menace dans le commerce interétatique et étranger et devait comparaître pour la première fois devant le tribunal de Newark jeudi après-midi, où il sera représenté par un défenseur public fédéral. Ce bureau ne commente généralement pas les cas.

Alkattoul a utilisé une application de médias sociaux le 1er novembre pour envoyer un lien vers un document intitulé “Quand les épées entrent en collision”, selon les procureurs, et il a admis à la personne à qui il l’avait envoyé qu’il avait écrit le document, déclarant : “C’est dans le contexte d’une attaque contre des Juifs. Selon la deuxième personne, Alkattoul a également envoyé le document à au moins cinq autres personnes en utilisant une autre application de médias sociaux.

Le FBI a émis une alerte à l’échelle de l’État le 3 novembre et a annoncé qu’un suspect avait été identifié le lendemain, mais ils ne l’ont pas identifié à ce moment-là. L’avertissement a incité certaines municipalités de l’État à envoyer des policiers supplémentaires pour garder les lieux de culte et les écoles.

Alkattoul aurait présenté son plan de meurtre comme “un acte de vengeance” pour la mort de musulmans, ont indiqué les autorités. Ils ont précédemment déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il avait les moyens ou le motif de mener une attaque spécifique. Il pourrait encourir jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable des accusations portées contre lui.

Les avertissements publics concernant des menaces non spécifiques contre les institutions juives, émis par des groupes comprenant des suprémacistes chrétiens et des extrémistes islamistes, ne sont pas inhabituels dans la région de New York, et beaucoup se révèlent être de fausses alertes.

Mais la région a également connu des attaques meurtrières, notamment les attentats à la bombe contre deux synagogues et une attaque contre la maison d’un rabbin en 2012, un coup de couteau mortel lors d’une célébration de Hanoucca en 2019 et une fusillade en 2019 qui a tué trois personnes dans un marché casher et un officier de police.

En dehors de la région de New York, le massacre qui a tué 11 personnes à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh il y a quatre ans a laissé une marque indélébile.

The Associated Press