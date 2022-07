Un homme inculpé pour la mort par balle d’un ex-législateur du Mississippi

JACKSON, Mississippi (AP) – Un homme a été inculpé de meurtre un an après qu’une ancienne législatrice du Mississippi a été abattue alors qu’elle effectuait des travaux de jardinage dans une zone rurale où sa belle-sœur était décédée.

L’ancienne représentante républicaine Ashley Henley, 40 ans, a été tuée en juin 2021 devant le mobile home incendié où sa belle-sœur, Kristina Michelle Jones, a été retrouvée morte en décembre 2020.

Henley et d’autres proches ont soutenu que les autorités du comté de Yalobusha faisaient trop peu pour examiner d’éventuelles accusations criminelles dans la mort de Jones. Des proches ont érigé une pancarte artisanale sur le site avec des photos de Jones sous la phrase “J’ai été assassiné”.

Le coroner du comté de Yalobusha, Ronnie Stark, a déclaré que Henley avait tondu de l’herbe sur le site d’origine avant d’être tuée.

Un homme qui avait vécu près de Jones, Billy Lamar Brooks, a été inculpé en février pour avoir incendié par malveillance la maison de Jones et Terry Henley. Les archives judiciaires montrent que le 30 juin, un grand jury a déposé un nouvel acte d’accusation contre Brooks pour ajouter une accusation de meurtre dans la mort d’Ashley Henley.

L’Associated Press a contacté l’avocat de Brooks, Bradley Peeples, par téléphone samedi et il a refusé de commenter l’affaire.

Les archives judiciaires montrent que Brooks a comparu devant le tribunal jeudi et que le juge de circuit Smith Murphey a fixé sa caution à 250 000 $. Brooks est resté samedi dans la prison du comté de Yalobusha, selon le registre de la prison. Son âge et son adresse actuelle n’étaient pas disponibles.

Après la mort d’Ashley Henley, les enquêteurs ont déclaré que son corps avait été retrouvé le 13 juin 2021. L’acte d’accusation de Brooks l’accuse de l’avoir tuée le 14 juin 2021 ou vers cette date.

Ashley Henley a servi dans la Mississippi House de 2016 à 2020 dans un district du comté de DeSoto, à environ 115 kilomètres au nord de l’endroit où elle a été tuée.

Henley était enseignante avant d’être élue et elle emmenait souvent son jeune fils au Capitole de l’État pendant les sessions législatives.

Henley a sollicité un second mandat en novembre 2019 et a perdu par 14 voix face à un démocrate. Elle a contesté les résultats des élections, affirmant qu’elle pensait avoir découvert des irrégularités dans le vote. Un comité bipartite de la Chambre a tenu une audience publique sur sa contestation et a rejeté à l’unanimité sa demande de nouvelle élection.

Emily Wagster Pettus, Associated Press