Un homme inculpé du meurtre lié à un gang d’une fille de Chicago en 2016

CHICAGO (AP) – Un homme de Chicago a été accusé d’avoir tué une adolescente en 2016 pour renforcer sa position dans un gang, ont annoncé vendredi les autorités fédérales.

Un grand jury a inculpé Patrick Johnson pour meurtre au profit d’un racket.

Johnson, 27 ans, est accusé d’avoir tiré sur Veronica Lopez, 15 ans, alors que la jeune fille roulait dans un véhicule sur Lake Shore Drive pendant le week-end du Memorial Day 2016. Des dizaines de personnes ont été abattues à Chicago et au moins six sont mortes au cours de cette période de trois jours.

“L’acte d’accusation allègue que les Milwaukee Kings sont une organisation criminelle dont les membres et associés se sont livrés au trafic de stupéfiants et ont commis des actes de violence, y compris des meurtres et des agressions, pour acquérir et préserver le territoire du gang”, a déclaré le bureau du procureur américain.

Johnson a été arrêté vendredi. Aucun avocat ne figurait encore dans le dossier fédéral.

The Associated Press