Un homme inculpé d’attaque brutale contre son grand-père qui a été battu au sol et “laissé pour mort” pour “avoir frôlé une femme”

Un HOMME a été inculpé après qu’un grand-père a été battu au sol et “laissé pour mort dans une mare de sang” après avoir prétendument frôlé une femme dans la rue.

Les flics ont confirmé que Claudio Campos, 28 ans, avait été accusé d’agression causant des lésions corporelles graves lors de l’attaque contre le prêtre sikh, 62 ans, à Manchester en juin.

La victime a été “laissée pour morte” après l’agression Crédit : PA

Des images choquantes, diffusées dans The Sun plus tôt ce mois-ci, montrent la victime allongée face contre terre sur la route après l’attaque brutale.

On pense qu’il a accidentellement touché le bras d’une femme alors qu’il se promenait dans le quartier nord de la ville.

Son petit ami l’aurait alors suivi et aurait lancé une horrible embuscade.

CCTV montre le couple en train de parler avant que le jeune homme ne le frappe à la tête, l’envoyant tomber sur le tarmac.

Là, il reste immobile pendant que son agresseur s’éloigne avec juste un rapide coup d’œil en arrière.

La famille de la victime a également fourni une mise à jour sur son état, révélant qu’elle avait l’impression d’avoir “perdu” l’homme qui a apporté de la joie dans leur vie, rapporte Manchester Evening News.

Ils disent qu’il a subi une grave lésion cérébrale, qu’il est toujours hospitalisé et qu’il n’a pas dit un mot depuis.

“Notre mari et père aimant et attentionné, 62 ans, a vu sa vie tragiquement changée à jamais lorsqu’un voyou a commis lâchement cet acte odieux, le laissant dans une mare de sang avec des lésions cérébrales permanentes catastrophiques qui ont changé sa vie et s’est éloigné comme si c’était un comportement normal “, ont déclaré des proches.

Il a travaillé de longues heures chaque jour pour aider ses enfants à vivre la vie qu’il n’a jamais eue et s’assurer que nous soyons élevés pour aider et inspirer les générations futures, en élevant un enseignant, un pharmacien et un futur médecin.

“Un prêtre sikh a été laissé pour mort dans les rues animées de Manchester, une route qu’il a parcourue à pied tous les jours, sous les yeux des gens.

“Il a été attaqué violemment et sans réfléchir et les individus malades et lâches sont toujours là.

“Nous lisons des choses horribles dans les nouvelles, mais ne nous attendons jamais à ce que cela arrive à l’un des vôtres, un homme qui ne pouvait pas dire un seul commentaire haineux ou négatif, qui a appris à son entourage à pratiquer la gentillesse.”

Ils ont poursuivi: “Nous avons perdu la vie de la fête, la lumière parmi toutes les ténèbres de nos vies et les rires et la joie qu’il a ramenés à la maison chaque jour.

“Il a disparu et a laissé nos cœurs vacants. Nous ne récupérerons malheureusement jamais l’homme qui est parti travailler ce jour-là et pensait qu’il rentrerait chez lui à pied pour profiter du beau temps.

Un communiqué de la police du Grand Manchester a déclaré que Campos “a été placé en détention provisoire et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Manchester aujourd’hui”.

Il a également remercié le public pour son aide dans l’enquête.