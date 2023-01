Un homme inculpé dans une impasse armée à Washington

EVERETT, Washington (AP) – Un homme accusé d’avoir porté des armes à feu dans un palais de justice de l’État de Washington, déclenchant un verrouillage et une impasse au début du mois, fait face à six chefs d’accusation de crime et plusieurs délits.

David Hsu, de Woodinville, a été inculpé jeudi de six chefs d’accusation de possession illégale d’armes à feu au deuxième degré et de délits, notamment le port d’une arme dissimulée, l’affichage illégal d’une arme et une conduite désordonnée, a rapporté le Daily Herald.

Il est resté en détention vendredi à la prison du comté de Snohomish avec une caution fixée à 1 million de dollars. L’avocat de Hsu, Lorcan Malone, avait demandé peu ou pas de caution parce que Hsu n’a pas d’antécédents criminels et n’est pas accusé d’infractions violentes. Une mise en accusation initialement prévue vendredi a été reportée à mardi.

Hsu s’est rendu au palais de justice du comté de Snohomish à Everett le 12 décembre avec des fusils, des munitions et d’autres armes, exigeant de voir des juges et le shérif pour modifier les dispositions relatives à la garde de son enfant, a déclaré le bureau du shérif.

Hsu a été confronté à des agents des forces de l’ordre qui lui ont ordonné de laisser tomber ses armes, ont indiqué les autorités, ajoutant qu’il avait placé deux fusils au sol mais avait refusé de renoncer à des armes à feu et à des armes supplémentaires et de quitter le bâtiment.

Après plusieurs heures de négociations avec les forces de l’ordre, Hsu a été arrêté. Personne n’a été blessé.

Les détectives du bureau du shérif ont déclaré avoir récupéré deux fusils, quatre armes de poing, plus de 300 cartouches, un gilet pare-balles, des couteaux, une hachette et des coups de poing américains dans le hall du palais de justice.

Alors que les négociations avec Hsu traînaient pendant des heures, personne ne pouvait entrer dans le palais de justice et le travail y a été interrompu, selon les documents d’accusation. Les documents indiquent que Hsu a dit aux autorités qu’il n’allait pas partir.

Hus aurait dit à la police qu’il ne voulait blesser personne.

The Associated Press